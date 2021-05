Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sphero - a empresa que fez seu nome com robôs controlados por smartphones - lançou seu mais recente projeto. Chama-se Sphero Indi e foi concebido para ajudar no programa de crianças.

O Indi é um carro programável cujo objetivo é ajudar os primeiros alunos a entender o básico da programação por meio da brincadeira.

Indi é controlado, essencialmente, pela cor. Ele vem com cartões de cores dedicados que, quando passa por cima deles, acionam uma resposta do carro. Seja para virar em uma certa direção, desacelerar, parar ou girar no local.

Até o Indi, os brinquedos educativos da Sphero eram feitos para crianças a partir dos 7/8 anos de idade, mas o Indi é diferente por ser projetado para crianças mais novas.

No Reino Unido, é o equivalente à idade pré-escolar até o ano 1/2.

O que torna o Indi diferente da maioria dos outros produtos da Sphero é que você não precisa de um dispositivo. Embora você possa usar um telefone e um aplicativo para programar vários elementos, ele pode funcionar sem um.

Ao colocar os cartões de cores em uma sequência ou padrão, a ideia é que as crianças aprendam habilidades de resolução de problemas de uma forma divertida. Em vez de sentar com um robô chato, eles ganham um carrinho de brinquedo e cartões de cores vivas.

São oito cartões de cores no total, cada um deles dá seu próprio comando ao Indi, que os lê usando um sensor de cores embutido.

Passe por cima de um cartão verde claro e ele passará rápido, ou o amarelo diminuirá e o vermelho parará. Existem cartas para girar 90 graus e outras para 45 graus (esquerda e direita), além de um bloco roxo "comemorar".

Cada kit individual vem com o robô, um estojo de carregamento, 20 peças coloridas, 15 cartas de desafio e 2 folhas de adesivos decorativos. Já está disponível para pré-encomenda por $ 124,99. O embarque deve começar em setembro. Também está disponível para estabelecimentos de ensino em um Pacote de classe que contém oito Indis por US $ 1.199,99.

Escrito por Cam Bunton.