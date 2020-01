15 designs icônicos do Sony Walkman do passado: olhando para dispositivos clássicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O áudio pessoal pode parecer um dado absoluto no mundo moderno, esteja você transmitindo músicas do seu telefone para um par ostentoso do AirPods Pro ou ainda usando um iPod Touch ou qualquer outro player independente.

É fácil esquecer, porém, que por algumas décadas o áudio pessoal pareceu uma das mais recentes fronteiras da tecnologia, onde a inovação era constante e a concorrência era acirrada. À medida que os consumidores passavam de fitas para CDs, com paradas para minidiscs antes de acessar os MP3s, os dispositivos estavam constantemente se atualizando e se reinventando.

E não há marca mais icônica no áudio pessoal do que a linha Walkman da Sony. É uma das marcas de áudio mais antigas, mas nos anos 80 e 90 produziu uma série de dispositivos que parecem icônicos, olhando para trás com o benefício da retrospectiva. Mergulhamos nos arquivos da Sony para dar uma olhada em alguns dos dispositivos mais influentes e bonitos dos Walkmans há muito tempo desaparecidos.

Começamos onde tudo começou, com o TPS-L2, a beleza que surgiu como o primeiro toca-fitas pessoal amplamente disponível no mundo. É um design notável. Para ser tão pequeno quanto é, no final dos anos 70, é preciso muito esforço e seus botões robustos são duráveis e utilizáveis ao extremo.

Porém, são os visuais que realmente se destacam em você, em particular o tom recortado de azul e a genialidade de um contraste laranja brilhante para o botão de passagem na parte superior da caixa. Infelizmente, o dispositivo tinha alguns nomes em potencial, incluindo Stowaway e Soundabout, mas felizmente os fãs da Sony foram com o Walkman no final.

O seguimento do TPS-L2 foi o WM-2, uma sequência que conseguiu diminuir ainda mais o tamanho do dispositivo e também modernizou consideravelmente a estética do design. É apenas um tom maior do que a fita que você colocaria nela.

Essa unidade para reduzir o dispositivo e inovar constantemente partes de sua engenharia mecânica, torna o WM-2 simbólico da unidade para mudanças que você verá ao longo desta lista.

O WM-3 seguiu rapidamente após o WM-2, mas como uma alternativa e não uma substituição. Se você estava feliz por ter um dispositivo um pouco maior para obter melhor desempenho, era o dispositivo para você.

Na verdade, ele realmente refinou apenas o design original do TPS-L2, com um novo esquema de cores e componentes atualizados, para reiterar o quão excelente era esse jogador. O visual em preto e aço inoxidável do WM-3 agora é um clássico absoluto.

O WM-DD parece que pode ser o culminar do trabalho da Sony em toca-fitas puros - ele tem o tamanho minúsculo que era tão desejado, enquanto as correções internas e as mudanças melhoraram sua estabilidade e qualidade de reprodução para níveis realmente altos.

Ele tem uma aparência realmente elegante, que não grita para ser observada, mas que silenciosamente faz o trabalho com um excelente padrão. Nós podemos ficar por trás disso, realmente.

O WM-F5 é um toque de cor bem-vindo. Se a Sony tinha quase aperfeiçoado os toca-fitas, agora era a hora de adicionar mais recursos para facilitar o negócio, e este dispositivo o fez trazendo o rádio para o poder e visando um público esportivo (na linguagem da época - realmente significava "à prova de respingos").

É importante ressaltar que os pequenos fones de ouvido intra-auriculares com os quais foi enviado eram inovadores para a época, mostrando que a linha Walkman empurrou o envelope de várias maneiras.

A mudança está sempre próxima, como demonstrado pela chegada de discos compactos em cena. O D-50 seguiu incrivelmente rápido depois, lançando-se como o menor CD player do mundo, sem surpresa.

É uma verdadeira maravilha técnica, chegando imediatamente a um fator de forma familiar àqueles que usaram tocadores de disco muito mais tarde, mesmo que amplie a definição de portátil como a usamos hoje.

Só porque os CDs estavam por aí, não significa que eles eram onipresentes, e a corrida armamentista do toca-fitas continuou independentemente. O WM-F107 atingiu um golpe realmente interessante ao trazer energia solar para a mesa. Algumas horas sob o sol podem carregar seu dispositivo para uso, enquanto o painel incluído nem aumenta o tamanho do player.

Foi um caso único que a Sony não produziu muitos, mas continua a ser um dispositivo seriamente impressionante que agrega muita inovação a um pequeno corpo.

É este - o último toca-fitas da nossa lista (embora não seja o último fabricado pela Sony). É um dispositivo minúsculo, mas nós o escolhemos porque há algo nesse design cinza fosco que adoramos.

Ele tem ecos da propriedade barbacã e um ar refinado do qual não podemos nos cansar. O WM-503 era um dispositivo sofisticado, mas nada poderia impedir o fato de que os cassetes estavam lenta mas seguramente na saída.

Quando a Sony começou a produzir mais e mais CD players na série Walkman, ela se aproximou do tipo de modelo que se tornou tão reconhecível nos anos 90. O D-150 mostra isso muito bem, com uma pequena janela para que você possa ver o disco girando e uma pequena tela LCD para que você saiba o tempo e o número da faixa.

Avance alguns anos nos anos 90, no entanto, e você pode ver claramente a mudança nos princípios de design, com arestas arredondadas de repente, e o corpo do Discman tão pequeno quanto sempre foi. Além disso, a adição de controles em linha para os fones de ouvido mostra algo que estaria presente na grande maioria dos produtos Walkman nos próximos anos.

Ah, sim - minidiscs. Pareceu por um breve momento que eles seriam a Próxima Grande Coisa no mercado e, embora a Sony tenha pressionado bastante por alguns anos, eles nunca conseguiram entender. Seus benefícios são claros, no entanto, do tamanho incrivelmente pequeno que o MZ-E50 foi capaz de suportar.

É quase tão compacto quanto um dispositivo em meados dos anos 90, e esse acabamento metálico prateado também parece essencial do tempo.

Estamos realmente começando a avançar para a modernidade, agora. O D-E01 fez aos CDs o que a Sony havia feito com as fitas cassetes uma década antes, por ser efetivamente apenas um pouco maior do que o que estava tocando em primeiro lugar.

Isso foi alcançado movendo os controles para a borda do reprodutor de discos e adicionando um dispositivo em linha para exibir detalhes do que você estava ouvindo por conveniência. Afinal, as opções de design inteligente economizam espaço.

O novo milênio começou e os MP3s explodiram em cena, prometendo enormes coleções de músicas que podiam ser transportadas sem problemas e sem ocupar espaço - o NW-E3 exemplificava os benefícios da mudança. De repente, você podia colocar no bolso de uma camisa o que antes precisava ser guardado em uma bolsa.

Mesmo que dificilmente pudesse manter qualquer música pelos padrões que esperamos hoje, isso parece o salto quântico adiante, encolhendo maciçamente os tocadores de música e trazendo a marca Walkman para o século XXI.

Isso não quer dizer que os CDs estavam desaparecendo de qualquer maneira - eles ainda eram a maneira mais popular de comprar e ouvir música, então não é surpresa que a Sony continue inovando nessa área. O D-NE10 é tão pequeno quanto um CD player portátil poderia ser, pouco mais espesso do que alguns discos empilhados um em cima do outro.

Ele também é projetado de forma limpa e coloca o novo logotipo da Walkman na frente e no centro da caixa.

Caso, em 2005, você tivesse alguma ilusão de que os tempos estavam mudando, o NW-E505 da Sony chegou para acabar com eles. Um MP3 player em forma de pílula, esse dispositivo, embora esteja longe do último Walkman Sony fabricado, parece um lugar natural para concluir nossa retrospectiva - está o mais longe possível de um toca-fitas robusto.

Também é futurista e prospectivo, e um sinal de que a linha Walkman nunca realmente parou de procurar inovação.