(Pocket-lint) - Snap revelou a quarta geração de seus óculos, completos com recursos de realidade aumentada há muito tempo embutidos no quadro.

Os novos smartglasses são os primeiros da empresa a oferecer uma experiência de AR mais avançada e também a primeira iteração não disponível para compra.

O CEO da Snap, Evan Spiegel, estreou os quadros no evento Partner Summit da empresa, que também apresenta duas câmeras, quatro microfones, controles de touchpad e um par de alto-falantes estéreo.

Aproveitando o vasto potencial da plataforma de AR da @Snap, a próxima geração de óculos permite que você sobreponha lentes diretamente no mundo à sua frente, para uma experiência de AR imersiva. #SnapPartnerSummit https://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO - Óculos (@Spectacles) 20 de maio de 2021

Os óculos podem se conectar diretamente com a biblioteca de lentes AR do Snapchat e a plataforma Lens Studio, e oferecem aos usuários a chance de "aterrar de forma realista os objetos digitais no mundo físico", disse Spiegel.

"Os óculos entendem o que está em seu campo de visão e sugere lentes relevantes com base no que está ao seu redor. Você pode então capturar a cena e enviá-la para seus amigos para compartilhar a imagem completa", continuou Spiegel.

Em vez de estar disponível para os usuários do Snapchat, como os modelos anteriores, o Snap irá entregá-los a um número não revelado de criadores de efeitos de RA por meio de um programa de aplicação online. A ideia, então, é que as especificações de quarta geração estejam nas mãos dos usuários mais bem posicionados para aproveitar as vantagens da nova tecnologia de AR e, provavelmente, criar algum buzz para versões futuras.

Afinal, os óculos AR embutidos ainda estão em estágios muito experimentais - os novos Specs, por exemplo, só têm bateria de aproximadamente 30 minutos, que é outra razão pela qual eles não foram feitos para o mercado de massa.

Spiegel sugeriu durante o anúncio que os óculos AR levarão cerca de uma década para serem adotados no mercado. Dado seu compromisso contínuo em fornecer aos usuários experiências vestíveis relacionadas a câmeras - algo que está entrando em um território mais intrigante com esta última geração - espere que o Snap esteja na vanguarda dessa adoção com nomes como o Facebook.

Escrito por Conor Allison.