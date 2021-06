Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O apresentador de TV e naturalista Steve Backshall tem trabalhado recentemente com o WWF e a Sky Ocean Rescue no projeto Ocean Hero, aumentando a conscientização sobre as mudanças climáticas e a poluição dos mares do Reino Unido.

Ele entregou uma petição assinada por mais de 250.000 britânicos à ministra do DEFRA do governo do Reino Unido, Rebecca Pow, para exortá-los a se comprometerem com programas de recuperação do oceano. Foi então que o Pocket-lint o encontrou para conversar sobre as mudanças climáticas para o Pocket-lint Podcast . Queríamos saber sua opinião sobre se a tecnologia poderia ser um fator importante em sua reversão.

Pode, ele nos disse, mas não devemos confiar nisso. Nossos próprios pequenos sacrifícios pessoais e escolhas de estilo de vida poderiam ajudar mais: "Na comunidade científica, somos muito dedicados a qualquer coisa que pareça ser uma grande solução tecnológica que possa resolver instantaneamente as mudanças climáticas", explicou ele. "Porque essa solução simples não existe - não há solução mágica.

"Sugerir que sim é muito perigoso. Acredito que o presidente Biden foi criticado recentemente por sugerir apenas isso, por sugerir que pode haver alguma solução tecnológica no futuro que tornará tudo mais fácil. Bem, não há. Vai ser um problema difícil de resolver. Embora, isso não quer dizer que a tecnologia não tenha um grande papel a desempenhar. "

Em vez de uma solução completa, a tecnologia está atualmente desempenhando um papel maior em ajudar a identificar pontos problemáticos que podemos resolver por meio de métodos naturais: "Até certo ponto, é a tecnologia que nos permite verificar como nossos recursos naturais podem ser uma grande parte do solução ", acrescentou Backshall.

"Como proteger as coisas que tivemos por milênios é, de certa forma, mais importante do que realmente criar novas formas tecnológicas revolucionárias de resolver o problema.

"A ciência nos permitiu quantificar as mudanças climáticas para averiguar o que está acontecendo."

Com toda a honestidade, Backshall é um tecnófobo confesso - preferindo os métodos tradicionais ao rastrear e rastrear movimentos de animais e outros. No entanto, ele também nos contou como a produção de documentários sobre a natureza foi muito melhorada graças à inovação tecnológica. Ele usará binóculos simples e técnicas de rastreamento em uma próxima expedição para mapear a população de leopardos da neve em perigo crítico. No entanto, seus colegas estarão mais carregados de tecnologia: "Do meu lado, estarei procurando por excrementos e arranhões e usando meus binóculos para examinar as encostas em busca de sinais de leopardo da neve, da mesma forma que tenho feito há nos últimos 20 anos ", revelou. "Meus colegas vão pilotar drones com câmeras de imagem térmica e usar câmeras da luz das estrelas e câmeras de imagem térmica com lentes de 1.000 mm.

"Eles usarão códigos de barras de DNA para sequenciar animais individuais de seus excrementos. E, a partir das 60 ou 70 armadilhas fotográficas remotas que colocaremos nas montanhas, eles identificarão animais individuais a partir de seus padrões de manchas, que são tão individuais para eles quanto as impressões digitais são para nós.

"Então, a tecnologia, nesse caso, será tudo. Será a diferença entre eu fazer as coisas da mesma maneira que os naturalistas fizeram por 200 anos e fazer as coisas de uma forma tecnológica moderna muito mais eficaz."

Você pode ouvir a conversa inteira no episódio 106 do Pocket-lint Podcast disponível agora .

E você pode ler mais sobre o projeto WWF e Sky Ocean Hero aqui .

Escrito por Rik Henderson.