Atualize seus vocais com estes descontos em incríveis microfones Shure

(Pocket-lint) - Dois de nossos microfones Shure favoritos já estão com desconto antes do início das vendas da Sexta-feira Negra a sério.

Geralmente é preciso pagar um prêmio pelos microfones Shure e por uma boa razão.

O Shure SM7B tem sido um carro-chefe e um sólido favorito entre os músicos, intérpretes e muito mais há anos. É de qualidade de estúdio e oferece um som incrível com uma rica qualidade de transmissão que é perfeita para podcasting, trabalho de voiceover e criação musical. No entanto, ele vem a um preço elevado e raramente é descontado. Portanto, se você tem resistido, talvez agora seja a hora de fechar o negócio.

O preço atual é de $140 de desconto em relação ao preço usual na Amazon nos EUA e £96 de desconto na Amazon UK. No entanto, é necessária uma interface XLR como o Rodecaster Pro 2 ou GoXLR para que funcione.

Enquanto isso, o Shure MV7 plug-and-play USB mais acessível também está disponível com um desconto que o torna $25 mais barato ou £30 mais acessível nas costas do Reino Unido. Esta é uma ótima opção com som fantástico e a opção de usar tanto conexões USB quanto XLR, facilitando a atualização no futuro.

Se você tem procurado uma maneira de atualizar seu áudio, então recorra a estas pechinchas e não ficará desapontado.

Escrito por Adrian Willings.