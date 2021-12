Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está aparentemente trabalhando em um novo carregador sem fio, já que ele acaba de ser visto passando pela Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos.

Os telefones principais da Samsung , como qualquer telefone, poderiam se beneficiar de melhores velocidades de carregamento. Claro, OnePlus e Xiaomi têm telefones capazes de carregar sem fio a 50W, mas a Samsung falha a 15W. No entanto, um carregador sem fio ainda a ser anunciado, possivelmente para o Galaxy S22 do próximo ano, foi descoberto em documentos da FCC com uma velocidade de entrada de 9V / 2.77A, que é cerca de 25W.

O carregador sem fio tem o número do modelo EP-P2400. O FCC (via MySmartPrice ) testou suas velocidades de 4,5 W / 7,5 W / 15 W no Galaxy S21 e 2 W no Galaxy Buds Pro. Também há imagens nos documentos que mostram o carregador sem fio com um design semelhante a uma almofada.

Lembre-se de que a Samsung oferece vários carregadores sem fio com velocidades acima de 15W. Todos os dispositivos carro-chefe da empresa nos últimos anos suportam apenas velocidades de carregamento sem fio de 15 W, incluindo o Galaxy Note 20 e a série Galaxy S21. Mas se os últimos rumores forem verdadeiros, a série Galaxy S22 poderia oferecer 25W, o que significa que a empresa poderia lançar um carregador sem fio de 25W para acompanhá-lo.

Espera-se que a Samsung introduza o Galaxy S22 em fevereiro de 2022. Consulte os rumores da Pocket-lint para saber mais sobre o próximo modelo Ultra: