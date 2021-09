SmartThings Find Members permite adicionar amigos e familiares à sua rede Find

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que você poderá adicionar outras pessoas à sua rede SmartThings Find em um esquema chamado SmartThings Find Members.

Isso significa que Encontrar membros pode encontrar seus dispositivos, o que significa que você pode compartilhar dispositivos como o Samsung Galaxy SmartTag ou fazer com que mais pessoas os procurem.

A mudança faz todo o sentido, pois você pode colocar o Galaxy SmartTag nas chaves do seu carro e outras pessoas em sua casa poderão localizar essas chaves - mesmo se elas estiverem no seu bolso quando você saiu de casa com elas.

Uma das críticas que recebemos do SmartThings Find e do Galaxy Tag, especificamente, é que é uma solução de uma pessoa, vinculada a uma conta.

O SmartThings Find Members irá potencialmente fornecer uma solução e tornar os dispositivos rastreáveis da Samsung mais úteis. Embora isso pareça mais lógico para o Galaxy SmartTag, os números parecem interessantes: a Samsung diz que você poderá convidar outras 19 pessoas para se tornarem membros.

Isso é muito específico e, para nós, soa como um grande número de pessoas em quem você vai confiar para ter acesso à sua rede. A Samsung também afirma que o grupo de membros será capaz de rastrear até 200 dispositivos, o que nos faz pensar que isso não começou como um grupo de amigos e família - parece mais uma solução de gerenciamento de equipe.

A Samsung não disse quando você poderá convidar membros, mas compartilhou que você verá duas guias, uma para seus próprios dispositivos e outra para os dispositivos de membros. Se todos esses membros também têm que ser titulares de conta Samsung (conforme exigido pelo serviço SmartThings Find), permanece desconhecido.

Não está claro exatamente quando a funcionalidade chegará.