Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tínhamos muitas coisas boas a dizer sobre o excelente monitor para jogos Samsung Odyssey G9 e agora a Samsung está tornando o sucessor ainda melhor com Mini LED e HDMI 2.1 .

Este painel de jogos para entusiastas é incrível - um monitor super ultralargo de 49 polegadas com Dual Quad de alta definição (5.120 × 1.440) e algumas especificações insanas.

Essas especificações incluem uma taxa de atualização de 240 Hz, tempo de resposta de 1 ms, relação de contraste de 1.000.000 para 1, suporte AMD FreeSync Premium Pro, compatibilidade com Nvidia G-Sync, taxa de atualização variável e muito mais.

O que torna o Samsung Odyssey Neo G9 interessante é a adição de um mini painel com retroiluminação LED. Essa atualização significa que a nova linha da linha agora oferece 2.000 nits de brilho.

Ele também tem uma atualização significativa para as zonas de escurecimento locais do monitor. A empresa diz que este modelo possui 2.048 contra apenas 10 no modelo anterior.

Tudo isso significa que o Neo G9 será capaz de exibir cenas de luz com mais precisão e também oferecer pretos mais convincentes e profundos. Para tornar este aspecto ainda mais atraente, a Samsung também adicionou suporte para HDR 10+ .

Como outra corda para o arco do monitor, ele também tem um sistema de luz voltado para trás atualizado conhecido como CoreSync que irá combinar a iluminação com o que está na tela. Isso é semelhante ao modo como as zonas de entretenimento Philips Hue funcionam, mas você precisará jogar em uma sala escura para apreciá-lo totalmente.

A Samsung também atualizou o Odyssey Neo G9 para o padrão HDMI 2.1 mais recente. Isso significa que você terá largura de banda suficiente para suportar a taxa de atualização de 240Hz. Isso, é claro, supondo que você tenha uma máquina de jogos poderosa para executá-lo. Se há uma coisa que aprendemos ao testar o modelo anterior é que você precisa de uma máquina poderosa para aproveitar ao máximo a tela de alta resolução e ainda obter FPS suficiente.

Ainda assim, se tudo isso despertar seu interesse, você pode pré-encomendar o Odyssey Neo G9 a partir de 29 de julho com envio para 9 de agosto. No entanto, ele custará US $ 2.499,99 colossais.