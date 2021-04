A atualização Samsung SmartTag foi projetada para derrotar perseguidores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou uma atualização do SmartThings Find - o aplicativo usado para gerenciar seu rastreador Galaxy SmartTag - que ajudará a aumentar a sua privacidade.

O Galaxy SmartTag é um rastreador Bluetooth, projetado para ajudá-lo a encontrar seus pertences em caso de perdê-los. Ele usa seu telefone para fornecer a localização, portanto, se você perdê-lo, terá um registro do último local onde o teve.

Outros telefones Galaxy podem detectar tags anonimamente e passar esses dados de localização de volta para o usuário para ajudar a encontrar dispositivos perdidos.

Isso é ótimo - até que alguém hipoteticamente coloque uma GalaxyTag em sua mochila porque quer rastreá-lo. Essa pessoa poderia então usar o SmartThings Find para localizar esse rastreador - e potencialmente descobrir onde você foi.

A Samsung lançou uma atualização para SmartThings para lidar com este problema e permitirá uma pesquisa de etiqueta desconhecida. Isso localizará GalaxyTags que você não conhece, mas que parecem estar se movendo com você.

Isso permitiria que você soubesse que está carregando uma etiqueta que não deveria - potencialmente colocada lá para rastreá-lo, ou talvez apenas porque você pegou algo que não é seu.

O detalhe importante aqui é "mover com você", porque permitir a busca de tags desconhecidas minaria o princípio do anonimato e deixaria você procurar por coisas que não são suas. É uma pesquisa manual, o que é melhor do que nada, mas na realidade, deve ser automatizada, avisando se você parecer estar se movendo com uma tag que você não reconhece.

Claro - se você não for um usuário do Samsung Galaxy, não terá como pesquisar, caso alguém decida que deseja rastreá-lo. O outro lado dessa equação é que, se você não for um usuário do Galaxy, seu telefone não estará constantemente informando ao proprietário a localização do rastreador colocado em você.

Samsung GalaxyTags só funciona com dispositivos Galaxy e a rede Galaxy Find - mas você pode ver como isso pode ser um problema muito maior para uma empresa como a Apple.

Se os rumores dos Apple AirTags pudessem ser localizados por todos os usuários do iPhone, colocar a AirTag no bolso ou nas costas de qualquer pessoa com um iPhone permitiria, potencialmente, rastrear sua localização.

