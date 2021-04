Samsung Galaxy SmartTag + com localização de RA estará disponível a partir de 16 de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou a disponibilidade do Galaxy SmartTag +, a versão aprimorada de seu dispositivo de rastreamento de localização. Estará disponível no Reino Unido a partir de 16 de abril.

O Galaxy SmartTag + foi anunciado junto com os modelos Galaxy S21 no início de 2021, mas o lançamento inicial apenas viu a disponibilidade do SmartTag regular - que analisamos na época .

O modelo plus adiciona ao rastreamento de localização Bluetooth da versão regular, graças à inclusão de UWB - banda ultralarga.

O UWB encontrou seu caminho em vários dispositivos recentemente, permitindo uma localização de curto alcance muito mais precisa. Isso significa que quando você chegar perto de seu dispositivo, poderá entrar em uma visualização de realidade aumentada (AR) para guiá-lo até seu dispositivo.

Atualmente, os modelos baseados em Bluetooth contam com a detecção da conexão para fornecer a localização geral, após a qual você terá que usar o som para localizá-la, reproduzindo um tom que o ajudará a encontrá-la.

O uso de UWB para um rastreador colocará a Samsung lá fora como a primeira empresa a usar essa tecnologia, mas espera-se que a Tile lance rastreadores usando tecnologia semelhante em 2021 e também pode ser usado para os rumores de AirTags da Apple, se eles forem lançados .

A barreira para o uso de tais tecnologias anteriormente era a falta de telefones que as suportassem. A Samsung adicionou UWB no Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 + e também no iPhone e Apple Watch graças aos chips U da Apple, que abre o mercado para casos de uso futuros.

Uma das desvantagens do Samsung GalaxyTag +, que identificamos em nossa análise do GalaxyTag regular, é que ele só funciona com dispositivos Samsung. Você não pode usá-lo com outros smartphones, porque ele usa sua conta Samsung.

Mesmo que o GalaxyTag esteja integrado ao aplicativo SmartThings, ele ainda funciona apenas com telefones Samsung que usam o SmartThings Find.

Para aqueles no ecossistema Samsung, isso não será um problema: na verdade, a funcionalidade aprimorada deste rastreador pode torná-lo uma opção mais popular do que o SmartTag normal.

O Samsung Galaxy SmartTag + custará £ 39,99 e estará disponível a partir de 16 de abril.

Escrito por Chris Hall.