Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Galaxy SmartTag + da Samsung pode ser lançado em algumas semanas. Um varejista americano está até aceitando encomendas.

A Samsung anunciou seus rastreadores de itens Galaxy SmartTag alguns meses atrás, com a promessa de que o modelo SmartTag +, que possui tecnologia de banda ultralarga (UWB) em vez de Bluetooth para rastreamento mais preciso, será lançado ainda este ano. Agora, a varejista B&H Photo listou uma versão preta do dispositivo para pré-encomenda, com uma nota mencionando uma "disponibilidade prevista" data de 12 de abril.

Tenha em mente que a Samsung ainda não anunciou uma data de lançamento para o rastreador de itens, então é possível que a B&H possa mudar essa data "esperada" se não estiver correta. No entanto, um rastreador de itens da Samsung apareceu recentemente por meio de documentos da Federal Communications Commission , o que geralmente é um sinal de que um produto pode ser lançado em breve. Some tudo e sugere que o Galaxy SmartTag + está quase aqui.

O Galaxy SmartTag + custará US $ 40 quando estiver disponível. Haverá duas cores oferecidas, preto e azul, embora a B&H só liste o preto. Graças à tecnologia UWB, o rastreador oferece posicionamento e rastreamento precisos, incluindo um mapa alimentado por AR para ajudá-lo a localizar a etiqueta. Há rumores de que Apple e Tile estão trabalhando em rastreadores semelhantes com UWB há mais de um ano.

Escrito por Maggie Tillman.