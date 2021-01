A nova SmartTag da Samsung só funciona com dispositivos Galaxy, limitando seu apelo mais amplo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung mencionou brevemente seu novo Galaxy SmartTag ao lado dos novos modelos Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra no Galaxy Unpacked, mas há um pequeno detalhe que pode ter passado por você.

O Samsung Galaxy SmartTag só funcionará com dispositivos Galaxy, o que significa que é amplamente inútil para o resto da comunidade Android ou para aqueles com iPhone da Apple.

Isso pode ser uma surpresa, já que a Samsung tem promovido o SmartThings bastante ultimamente. É através do SmartThings Find que você poderá usar o SmartTag, integrando-se ao aplicativo SmartThings e aparecendo ao lado de seus outros dispositivos domésticos inteligentes.

SmartThings é a plataforma doméstica inteligente da Samsung. É amplamente compatível com marcas de renome no espaço doméstico inteligente, como câmeras Arlo, Ring ou Philips Hue.

Ele foi projetado para ter apelo universal, dando a você um lugar para construir e controlar sua casa inteligente, rivalizando com serviços interoperáveis semelhantes de empresas como Alexa ou Apple Home, da Amazon, com aplicativos em dispositivos Android e Apple.

Pode parecer bobo, portanto, não ter sua nova tag de rastreador desempenhando seu papel em um sistema que você deseja construir. Em vez disso, está limitado a dispositivos Samsung Galaxy com Android 8 e superior - e a Samsung nos diz que "não há planos imediatos para oferecer suporte a outros dispositivos".

Se você tentar se conectar à SmartTag de um telefone não Galaxy, receberá um aviso de que não é compatível. Você poderá detectá-lo via Bluetooth, mas não poderá parear com ele. Mesmo se você configurá-lo com um telefone Samsung e, em seguida, tentar acessá-lo por meio de outro dispositivo usando o aplicativo SmartThings, ele não funciona.

O outro lado da equação é que a Samsung ainda é o maior fabricante global de smartphones, então há potencialmente muitos dispositivos que poderiam usar SmartTag e muitos usuários que poderiam potencialmente encontrar e localizar dispositivos perdidos também. Vamos enfrentá-lo, quase todo café ou restaurante terá um telefone Samsung, mas se você estiver em uma casa com telefones mistos, apenas o usuário Samsung seria capaz de detectar a SmartTag.

Suspeitamos que a Apple adotará a mesma abordagem com seu suposto AirTag . A Apple está acostumada a construir atrás de suas próprias paredes e servir apenas à sua comunidade, e o problema óbvio aqui será que a Apple usará o aplicativo Find My que você obtém apenas em dispositivos Apple.

Para a Samsung é uma situação diferente, porque SmartThings é uma plataforma universal - mas há um detalhe importante. SmartThings Find parece estar limitado a telefones Samsung. Ele não aparece no aplicativo SmartThings em outros dispositivos - e esta é a interface que você usa para detectar sua SmartTag. Quando se trata de detecção de dispositivos, isso é realmente controlado pelo aplicativo Find My Mobile da Samsung e é aqui, nas configurações, que você descobrirá a opção de "localização offline", que é a parte do sistema que os telefones Galaxy usarão para detectar dispositivos perdidos, o que provavelmente explica a limitação.

Claro que há uma solução para esse problema: pegue um Tile . A Tile tem uma variedade de dispositivos em diferentes faixas de preço e essencialmente construiu e dominou o mercado de rastreadores Bluetooth até agora. Também funciona com Android e iPhone, sem as limitações que outras marcas podem encontrar.

Escrito por Chris Hall.