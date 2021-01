Samsung lança Galaxy SmartTag para auxiliar no rastreamento de localização via SmartThings Find

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou seu próprio rastreador Bluetooth, o Galaxy SmartTag. Ele foi projetado para funcionar com o serviço SmartThings Find, lançado em outubro de 2020 e integrado ao aplicativo SmartThings.

Esta não é a primeira vez que a Samsung possui um rastreador Bluetooth, já que lançou anteriormente o SmartThings Tracker em 2018.

O novo Galaxy SmartTag significa que você poderá usar o SmartThings Find para localizar dispositivos que não tenham sua própria conexão. Ao anexar a SmartTag, você poderá localizar coisas como chaves por meio do aplicativo em seu telefone.

A SmartTag pode ser localizada por meio de outros usuários do SmartThings Find, para que você possa localizar dispositivos mesmo quando eles não estiverem em contato com o seu telefone.

Graças ao Galaxy SmartTag + - uma versão aprimorada do rastreador - você também poderá usar UWB - banda ultra larga - para localizar coisas mais facilmente, usando AR. Isso lhe dará um guia visual para localizar seu dispositivo com mais precisão. SmartTag + chegará mais tarde em 2021 e UWB é compatível com o Galaxy S21 Ultra e o Galaxy S21 + .

A Tile é atualmente a líder de mercado em dispositivos de rastreamento Bluetooth, com rumores de que a Apple está lançando um dispositivo próprio.

SmartThings Find funciona dentro do aplicativo SmartThings, permitindo que você selecione os dispositivos Galaxy que deseja acompanhar. Atualmente, isso inclui coisas como Galaxy Buds e Galaxy Phones, permitindo que você abra o aplicativo SmartThings e localize esses dispositivos.

A Samsung está oferecendo o Galaxy SmartTag como um incentivo de pré-venda junto com os novos dispositivos Galaxy S21.

A SmartTag custará US $ 29,99 e estará disponível a partir de 29 de janeiro.

Escrito por Chris Hall.