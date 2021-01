Design da Samsung Galaxy SmartTags revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung realizará seu próximo evento Unpacked em 14 de janeiro, onde a série Galaxy S21 deve ser anunciada, mas também se fala de alguns rastreadores bluetooth fazendo sua estreia no evento ao lado dos telefones.

Os rastreadores Bluetooth da Samsung serão chamados de Galaxy SmartTags com base em um relatório da 91 Mobiles que localizou o dispositivo no site de certificação da NCC. O relatório também revelou a aparência esperada dos rastreadores, com um design semelhante aos populares rastreadores Tile , embora aparentemente um pouco mais grossos.

De acordo com as imagens, os Galaxy SmartTags terão formato quadrado com cantos arredondados e orifício para alça, ou para prender no chaveiro, por exemplo. Parece que medem cerca de 40 mm por 40 mm.

Relatórios anteriores da 91 Mobiles disseram que o Samsung Galaxy SmartTags viria nas opções de cor preta e aveia e custaria cerca de € 15 na Europa.

Nenhuma especificação foi revelada no site de certificação, mas rumores anteriores sugerem que o Galaxy SmartTags pode ter Bluetooth 5.1, funcionar com o recurso SmartThings Find da Samsung e funcionar de maneira semelhante ao funcionamento dos rastreadores de blocos, permitindo que você encontre objetos anexados ao rastreador SmartTag.

Há rumores de que a Apple está trabalhando em um rastreador Bluetooth, embora ainda não se saiba quando será lançado. Você pode ler tudo sobre as AirTags da Apple em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.