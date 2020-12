Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung parece estar tentando rivalizar com a Apple mais uma vez, preparando seu próprio rastreador semelhante ao Tile , como evidenciado por novos documentos de certificação.

Lembre-se de que a Samsung revelou um recurso "SmartThings Find" durante o lançamento da série Galaxy Note 20. Isso permite que seu aplicativo encontre produtos Galaxy compatíveis com maior precisão. Agora, a empresa sul-coreana está aparentemente preparando um novo dispositivo, chamado Galaxy Smart Tag, com o número de modelo EI-T5300. Foi recentemente certificado pela Certificação de Telecom da Indonésia, de acordo com o vazador Mukul Sharma .

Samsung Galaxy Smart Tag recebe a certificação da Indonesian Telecom. #Samsung pic.twitter.com/TCk4EYc5ql - Mukul Sharma (@stufflistings) 30 de novembro de 2020

Some tudo e este poderia ser um rastreador semelhante a um bloco para localizar objetos. A Samsung provavelmente está aproveitando seu recurso SmartThings Find para este próximo rastreador. Mas não está claro se o rastreador usa conectividade Bluetooth ou algum outro recurso de conectividade, como banda ultralarga, LTE ou GPS.

A Samsung lançou um rastreador habilitado para LTE sob a marca SmartThings em 2018 , portanto, esta versão mais recente também pode usar LTE.

Suspeitamos que a Samsung está tentando se concentrar em tal dispositivo, já que a Apple supostamente também está trabalhando em um rastreador semelhante ao Tile. Estamos reunindo os rumores sobre esse dispositivo aqui. A estreia era esperada em um dos muitos eventos de outono da Apple em 2020, mas, infelizmente, isso nunca aconteceu.

A Samsung deve lançar sua próxima série de telefones em janeiro de 2021, portanto, talvez em breve supere a Apple.

Escrito por Maggie Tillman.