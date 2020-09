Samsung supera a Apple com o Wireless Charger Trio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lembra do Apple AirPower que nunca existiu ? Bem, a Samsung parece ter conseguido fazer o que seu rival não conseguiu, criando um tapete de carregamento sem fio que funciona com três dispositivos separados.

O Samsung Wireless Charger Trio segue o anterior Charger Duo e agora é capaz de carregar um telefone, Galaxy Buds (no estojo) e um Samsung Galaxy Watch ao mesmo tempo.

Não temos nenhuma especificação disponível no momento, com o tapete tendo sido anunciado brevemente durante o evento virtual Life Unstoppable da empresa antes do início da IFA 2020 .

No entanto, a partir da imagem principal, parece que a Samsung resolveu o complicado enigma da bobina de carregamento adicional isolando a zona de carregamento do relógio.

Esperançosamente, descobriremos mais em breve. No momento, isso é tudo o que a Samsung diz sobre isso: "Com a tecnologia trabalhando mais do que nunca, a Samsung também reconheceu a necessidade de uma nova estação de carregamento que possa alimentar mais dispositivos ao mesmo tempo.

"Wireless Charger Trio é uma solução de carregamento sem fio totalmente nova, projetada para carregar dispositivos compatíveis de uma só vez, oferecendo conveniência e facilidade para o dia a dia."

Sem dúvida, preços e disponibilidade de lançamentos também serão revelados nos próximos dias e semanas.

Você pode verificar todos os anúncios da IFA deste ano aqui: IFA 2020: Todos os anúncios que importam .

Escrito por Rik Henderson.