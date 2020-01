O louco AirDresser da Samsung é um guarda-roupa que mantém suas roupas limpas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como vimos na CES 2020 , não faltam aparelhos malucos que desejam automatizar processos bastante simples em nossas casas.

E agora há isso, um guarda-roupa inteligente da Samsung. Sim, um guarda-roupa inteligente! Esta caixa (que parece um refrigerador um pouco desconcertante) manterá suas roupas frescas ... sem precisar lavá-las.

Recém-lançado no Reino Unido, vale a pena notar que o AirDresser de £ 1.999 não está sugerindo que você nunca lave suas roupas, mas está dizendo que você não precisa lavá-las com tanta frequência, o que significa que as roupas duram mais. É uma solução cara, mas se você estiver com pouco tempo, poderá ajudá-lo durante a semana.

Parte do argumento é que, como você não precisa comprar roupas com tanta frequência, pode comprar roupas de alta qualidade e, naturalmente, ter roupas mais sustentáveis é melhor para o meio ambiente.

O AirDresser possui um sistema Jet Air especialmente projetado e três cabides de ar que refrescam as roupas soltando e removendo a poeira entranhada, mesmo das profundezas do tecido. O vapor higieniza as roupas, removendo as bactérias. Finalmente, um processo de secagem usa uma temperatura baixa, para que não haja preocupações com o encolhimento ou a danificação do calor.

O AirDresser está disponível para compra a partir de quinta-feira, 23 de janeiro, por £ 1.999 na Samsung.com .