A Samsung anunciou um novo produto no final da CES 2020: um SSD externo com um leitor de impressão digital embutido.

Unidades externas não são muito complicadas. Se você estiver comprando um, simplesmente decida se deseja um SSD e certifique-se de que é um modelo rápido com muito espaço de armazenamento. Mas a Samsung está pensando fora da caixa com seu mais recente produto SSD. Ele espera que os potenciais compradores tenham segurança no cérebro quando procurarem o próximo dispositivo de armazenamento externo.

O SSD externo Samsung T7 Touch oferece exclusivamente um leitor de impressão digital para que você possa bloquear seus arquivos e pastas particulares com autenticação biométrica. É uma camada de segurança que é especialmente útil se você não possui um laptop com um leitor. Em termos de velocidade da unidade, a Samsung disse que você está olhando para velocidades de gravação de até 1.000 MB / s e velocidades de leitura de até 1.050 MB / s.

O conceito por trás do T7 Touch é simples: antes de poder acessar o que você armazenou na unidade, você precisa provar sua identidade com uma digitalização de impressão digital. A Samsung disse que você pode registrar até quatro impressões digitais diferentes, para que haja a opção de compartilhar a unidade com amigos ou colegas de trabalho. O T7 Touch também possui uma luz para indicar quando está conectado na transmissão de dados.

Outras características incluem um corpo de alumínio - tornando-o resistente a quedas de até dois metros -, bem como uma única porta USB-C, que funciona com um cabo USB-C para USB-C ou USB-C para USB-A. Também é "duas vezes mais rápido que seu antecessor", o T5.

O T7 Touch será lançado em janeiro. Vai custar US $ 129,99 para o modelo de 500 GB, US $ 229,99 para 1 TB de armazenamento ou US $ 399,99 para o modelo de 2 TB. Uma versão do T7 Touch sem leitor de impressão digital, chamada simplesmente de T7, deve ser apresentada no segundo trimestre.