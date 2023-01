O mais recente conceito da Razer é um encosto de cabeça de cadeira de jogo com som surround de campo próximo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Razer está mais uma vez no CES com um conceito estranho e maravilhoso.

Na Consumer Electronics Show em 2022, a Razer mostrou um conceito modular de mesa de jogos chamado Projeto Sophia e antes disso, tínhamos o conceito de laptop com várias telas, agora a Razer está trabalhando na revolução de sua cadeira de jogos.

O Projeto Carol é um dispositivo conceitual que é essencialmente uma almofada de cabeça chique para sua cadeira de jogo que oferece tanto som surround próximo ao campo quanto também uma sensação háptica. A idéia é oferecer aos jogadores um novo nível de imersão graças à resposta de áudio e tato direto em seu assento.

Esta não é a primeira vez que a Razer procura tornar a humilde cadeira de jogo mais interessante. Em 2021, a empresa apresentou o Projeto Brooklyn, uma cadeira com sua própria tela de 60 polegadas embutida, juntamente com o feedback táctil e táctil. Em comparação, o Projeto Carol parece ser um produto muito mais plausível no mundo real.

O plano com este conceito mais recente é usar tecnologia inteligente de som surround near-field para fornecer áudio claro com destaques de som surround 7.1. Razer diz que esta configuração de encosto de cabeça fornece um áudio de som surround mais próximo com uma paisagem sonora mais abrangente.

O som também é complementado pela tecnologia HyperSense da Razer, que também converte o som do jogo em um feedback táctil. Assim, você não só pode ouvir o que está acontecendo, mas também sentir o que está acontecendo. Imergindo-o totalmente na ação.

O Projeto Carol é projetado para trabalhar com todas as cadeiras de jogo, incluindo as cadeiras de jogo Iskur e Enki da própria Razer. Ela simplesmente se prende à sua cadeira com cintas elásticas ajustáveis e depois ao seu PC via 2,4GHz sem fio. A Razer diz que você pode tirar até oito horas do encosto de cabeça antes que ele precise ser carregado. Saiba mais no site oficial aqui.

Escrito por Adrian Willings.