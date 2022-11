O mouse MMO modular da Razer, o Naga Pro, está agora ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Razer revelou uma atualização de sua linha Naga que inclui o Razer Naga V2 Pro e o Naga V2 HyperSpeed.

Estes são os mais recentes ratos MMO modulares da empresa, que vêm com placas laterais intercambiáveis que permitem mudar facilmente de modo para diferentes tipos de jogo.

Muita coisa mudou desde o Naga original lançado em 2009 e agora o Razer Naga V2 Pro apresenta uma série de melhorias para apelar para uma gama de gamers.

As mudanças incluem uma nova roda Razer HyperScroll Pro, sensor óptico Razer Focus Pro 30K, interruptores ópticos de terceira geração da Razer e uma gama de opções de carregamento e conectividade.

O Razer Naga V2 Pro apresenta três placas intercambiáveis, o que dá as opções de uma com 12 botões laterais, uma com seis ou uma com dois. Estes são projetados para MMOs, MOBAs e jogos FPS. Assim, você pode mudar de modo ao mudar de jogo e obter até 22 botões programáveis em um único mouse.

Sensor Óptico Focus Pro 30K com precisão de resolução de 99,8%

Até 750 polegadas por segundo (IPS)/70 G de aceleração

Personalização avançada da distância de decolagem e aterrissagem

Razer Optical Mouse Switches Gen-3 com classificação para 90 milhões de cliques

Ajuste da sensibilidade no vôo (estágios padrão: 400/800/1600/3200/6400)

Vida útil da bateria: Aproximadamente 150 horas com HyperSpeed sem fio, 300 horas com BLE

Para ainda mais programabilidade e personalização, a roda HyperScroll Pro oferece seis modos diferentes com modo Padrão, Modo Distinto, Modo Ultrafino, Rolagem Adaptativa e Rolagem Livre disponível.

Estes modos oferecem diferentes níveis de resistência e até mesmo uma rolagem acelerada "sempre ativa". Mais importante ainda, você pode personalizar a sensação da roda de rolagem ao seu próprio gosto, seja girando livremente, suavemente ou com um feedback tátil satisfatório.

O Razer Naga V2 Pro oferece conectividade sem fio HyperSpeed, Bluetooth ou conexões USB-C. A Razer reivindica até 300 horas de vida útil da bateria através de Bluetooth. Há também as opções adicionais do Razer Wireless Charging Puck e do Razer Mouse Dock Pro para tornar o mouse ainda mais conveniente.

O Razer Naga V2 HyperSpeed é o modelo mais acessível que é alimentado por baterias AA e pode durar até 400 horas.

Estes dois ratos estão disponíveis para compra agora na Razer.

Escrito por Adrian Willings.