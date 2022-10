Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Dois gigantes do jogo lançaram consoles de jogos de mão diferentes que oferecem acesso a capacidades de jogos na nuvem.

Cada um tem seus próprios benefícios, com a Razer Edge tendo ambas as versões 5G e Wi-Fi. Enquanto o Logitech G Cloud Gaming Handheld é mais acessível, mas só vem com uma versão Wi-Fi.

Mas o que é para você? Estamos aqui para ajudar com tudo o que você precisa saber sobre cada um destes consoles.

Quanto custam os aparelhos portáteis?

A Logitech G Cloud Gaming Handheld está disponível para pré-compra por $299,99 nos EUA, mas venderá por mais quando estiver totalmente disponível ($329).

Enquanto isso, o Razer Edge está disponível tanto nos modelos Wi-Fi como Verizon 5G. O preço do modelo Verizon ainda não foi confirmado, mas nos EUA você poderá comprar o modelo Wi-Fi por US$399,99.

Tanto os portáteis da Razer como da Logitech estão disponíveis apenas nos Estados Unidos para começar.

Que jogos você pode jogar?

Ambos os consoles de jogos são projetados para funcionar com serviços de jogos em nuvem e lhe dão acesso a jogos dessa forma.

O Logitech G Cloud Gaming Handheld roda no Android 11 e tem um modo tablet. Ele tem acesso à loja do Google Play e aos jogos de lá.

Você deve usar este console para acessar jogos na nuvem com Nvidia GeForce Now e/ou Xbox Cloud Gaming. Estes serviços lhe dão acesso a muitos jogos com relativa facilidade, supondo que você tenha uma assinatura e um Wi-Fi doméstico rápido.

O Logitech G Cloud Gaming Handheld parece ser bastante flexível, embora também funcione com Steam Link. Portanto, se você é um jogador de PC, então você pode usar seu PC para transmitir jogos para ele enquanto estiver em casa e jogar dessa forma.

Da mesma forma, a Razer Edge também tem opções de jogos enevoadas com o Xbox Cloud Gaming e o Nvidia GeForce Now. As duas versões são capazes de acessar esses jogos em nuvem via Wi-Fi ou via rede 5G da Verizon - dependendo do modelo que você escolher.

Você também pode usar a Razer Edge para transmitir jogos a partir de seu PC usando coisas como Steam Link, Moonlight e Parsec. A Razer Edge usa o aplicativo Razer Nexus como painel de controle do Android para quando você estiver jogando conteúdo local.

Logitech G Cloud Gaming Handheld: Painel LCD IPS de 7 polegadas, 1920 x 1080 FHD relação 16:9, 60Hz

Razer Edge: display AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 2400x1080 FHD+ e taxa de atualização de 144Hz

As especificações dos dois portáteis de jogos são um pouco diferentes. Os tamanhos da tela são em sua maioria comparáveis, mas somente em tamanho real.

O Razer Edge tem uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 2400x1080 FHD+ e taxa de atualização de 144Hz.

Ele apresenta um chipset Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform e possui uma CPU Kryo 3GHz octa-core com uma GPU Adreno. A versão 5G é otimizada para o Verizon 5G Ultra Wideband para jogos "confiáveis, de baixo atraso".

O handheld da Razer vem com 8GB LPDDR5 de RAM e 128GB de armazenamento interno. Você também pode usar um cartão MicroSD para até 2TB de armazenamento extra.

Há uma bateria de 5.000mAh a bordo e pesa 264g por si só ou 401g com o controlador acoplado.

Em termos de conectividade, este console tem Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, bem como USB Type-C para carregamento e uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm. Há também uma câmera frontal de 5MP que pode capturar filmagens de 1080p a 60FPS. Ela também possui alto-falantes de 2 vias com 2 microfones digitais e som de áudio espacial THX.

O Logitech G Cloud Gaming Handheld não se ajusta muito bem ao departamento de especificações.

Ele usa um processador Qualcomm Snapdragon 720G, uma CPU Octa-core até 2.3GHz, 4GB LPDDR4x RAM e 64GB de armazenamento interno. O Snapdragon 720 foi anunciado no início de 2019, enquanto o G3x da Edge foi revelado no final de 2021. Ele também usa DDR4 RAM em vez de DDR5 e tem um armazenamento interno menor.

Este dispositivo portátil tem um painel LCD IPS de 7 polegadas com resolução de 1920 x 1080 FHD, uma relação de 16:9 e taxa de atualização de 60Hz. Já o vimos em carne e os achamos perfeitamente bonito com cores ricas e visuais suaves, mas no papel, o Razer Edge ganha por especificações.

No entanto, ele ganha potencialmente de outras formas. Tem uma bateria de 6.000mAh que oferece 12 horas de jogos nas nuvens. A Logitech diz que isto significa até 12 horas de tempo de jogo. Mas você só pode usá-la em casa, já que não há capacidade celular aqui. Não há palavras sobre quanto tempo a Razer Edge durará para as sessões de jogo, mas com uma bateria menor e maior resolução, pode muito bem ser menos.

Controles

Ambos os consoles portáteis possuem recursos de tela sensível ao toque.

A Razer Edge tem controle Razer Kishi V2 Pro com botões de microchave, gatilhos analógicos, macros programáveis e Razer HyperSense haptics para inicializar.

O Logitech G Cloud Gaming Handheld tem controles embutidos com um layout familiar ao estilo Xbox. Tem corpo fino e configuração confortável com D-pad e thumbsticks de fácil acesso.

Seus controles são embutidos enquanto o Razer Edge parece ter controles removíveis com a configuração Kishi V2 Pro e pode ser usado no modo tablet em seu lugar.

Veredicto

Nesta fase inicial, é difícil dizer qual dos dispositivos será o melhor para a compra. O Razer Edge é mais poderoso no papel e tem melhores especificações de várias maneiras que podem torná-lo melhor para jogar. Se você quiser jogar fora de casa, é também a escolha lógica se você comprar a versão 5G.

Dito isto, o handheld da Logitech é mais acessível e pode durar mais tempo durante as sessões de jogo.

Escrito por Adrian Willings.