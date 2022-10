Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Razer revelou uma série de produtos diferentes durante seu evento online especial RazerCon 2022. A empresa mostrou uma série de novidades, incluindo seus próprios produtos e parcerias que os gamers vão adorar.

Se você perdeu o show, você pode assistir novamente abaixo e estamos resumindo todas as coisas interessantes que você também perdeu.

Razer Edge, o primeiro aparelho portátil para jogos 5G do mundo

O ponto alto do programa foi provavelmente a grande revelação do dispositivo portátil de jogos da Razer - o Razer Edge.

Este é um console portátil para jogos em nuvem que promete acesso a milhares de jogos com facilidade através de serviços como Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now.

Ele possui um display AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 2400x1080 FHD+ e taxa de atualização de 144Hz. Há também duas versões, uma que suporta 5G para que você possa jogar quando estiver fora e uma versão Wi-Fi que funciona em casa (muito parecida com a Logitech G Gaming Handheld).

A Razer Edge só está disponível nos EUA para começar e a versão Wi-Fi custa $399,99.

Tela Azul da Razer

A Razer revelou uma série de produtos, incluindo alguns destinados especificamente a serpentinas. A Razer Blue Screen é uma tela dobrável de 94 polegadas que foi projetada para permitir que as serpentinas criassem conteúdo visualmente interessante com chroma keying.

O design retrátil torna fácil de implantar e simples de guardar e armazenar quando não está em uso também. Com suporte de costas, é sempre suave e sem rugas também.

Razer Kaira Pro HyperSpeed

A linha de fones de ouvido Razer foi agora expandida com o Razer Kaira Pro HyperSpeed, um fone de ouvido totalmente licenciado que foi projetado para PlayStation 5. Ele usa uma conexão sem fio ultra-rápida de 2,4GHz para proporcionar áudio de baixa latência, juntamente com 30 horas de vida útil da bateria.

Ele também possui drivers Razer TriForce 50mm, um microfone externo Razer HyperClear ENC cardioide destacável e uma háptica líder da indústria alimentada pelo Razer HyperSense.

Razer Hammerhead HyperSpeed

Se você prefere dentro das orelhas, então os mais recentes botões de ouvido Razer Hammerhead HyperSpeed podem agradar. Estes são fones de ouvido multiplataforma com cancelamento ativo de ruído, bem como microfones com cancelamento duplo de ruído ambiental (ENC) para uma conversa clara com seus amigos.

Estes fones de ouvido têm Razer Chroma RGB, 30 horas de vida útil da bateria com suporte de uma caixa de carga e oferecem conectividade 2.4GHz e Bluetooth 5.2. Existem duas versões - uma certificada PlayStation e a outra para Xbox. E estará disponível a partir de novembro, com preços a partir de US$ 149,99 USD / EUR 179,99.

Edição Razer Enki Pro Automobili Lamborghini

A empresa também revelou outra adição à sua linha de produtos Razer Enki. Esta é uma cadeira de jogo de edição especial que é inspirada na Lamborghini e apresenta costura hexagonal, materiais Alcantara de primeira qualidade, uma almofada de cabeça magnética e uma "experiência de assento equilibrada em termos de peso".

A edição Razer Enki Pro Automobili Lamborghini estará disponível em dezembro de 2022, a partir de $1.299 USD / 1.499 euros.

Mais cores para os periféricos Razer

A Razer também revelou uma linha totalmente nova de edições de Quartzo, Mercúrio e Branco de seus periféricos. A Razer Barracuda sem fio, a Razer Huntsman V2 TKL, a Razer BlackShark V2 X e a Razer Orochi V2 estão recebendo edições de Quartzo.

Você também pode obter uma Razer Barracuda Mercury Edition, Razer DeathStalker V2 Pro White Edition, Razer DeathStalker V2 Pro TKL White Edition e Razer Basilisk V3 Pro White Edition.

Escrito por Adrian Willings.