(Pocket-lint) - A Razer revelou uma gama de novos teclados sob a bandeira DeathStalker, incluindo o fantástico carro-chefe, o DeathStalker V2 Pro.

A linha inclui três teclados de baixo perfil - o DeathStalker V2, o DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e o DeathStalker V2 Pro. O primeiro deles é o modelo com fio mais acessível, enquanto os outros são sem fio e ou TKL compacto ou em tamanho completo para atender à sua preferência pessoal.

O que torna a linha DeathStalker V2 interessante, porém, é a configuração do interruptor óptico de baixo perfil e a promessa de desempenho de alta qualidade.

Os dois teclados de tamanho normal estarão disponíveis com a opção de interruptores lineares de baixo perfil ou clicky da Razer. Dando-lhe um acionamento rápido e silencioso (1,2mm) com retorno linear ou mais tátil com os interruptores clicky de 1,5mm de acionamento. No entanto, ambos os interruptores são óticos, o que significa que são duráveis e capazes de durar até 70 milhões de cliques, além de dar uma resposta precisa.

Para a TKL, entretanto, a Razer está aderindo apenas aos interruptores lineares. Esta é a primeira vez que interruptores ópticos são usados em um teclado sem fio. Assim, os jogadores poderão aproveitar ao máximo a rápida atuação da iluminação, o atraso de debounce zero e os benefícios de durabilidade que advêm destes interruptores, enquanto também desfrutam das alegrias do sem fio.

A Razer também trabalhou arduamente para equilibrar o conforto e o desempenho. A empresa diz que os interruptores ópticos lineares foram cuidadosamente ajustados com amortecedores para proporcionar uma experiência de digitação silenciosa e satisfatória. Também teve que embalar o DeathStalker V2 Pro com uma bateria pesada para manter até 40 horas de vida útil da bateria (com iluminação RGB a 50%), ao mesmo tempo em que também permite por chave RGB e sensores ópticos para cada interruptor. Nenhuma façanha.

Outros destaques do DeathStalker V2 Pro incluem uma taxa de sondagem de 1.000Hz, 2,4GHz Hyperspeed sem fio, três conexões Bluetooth 5 e uma placa superior de alumínio durável.

As teclas são fixadas a laser e fabricadas com um revestimento ultra-durável projetado para evitar a marcação de óleos de dedos e mãos gordurosas ao longo do tempo também. O teclado também possui uma roda de volume multi-funções e um botão de mídia, de modo que todos os controles estão ao fácil alcance.

O carro-chefe DeathStalker V2 Pro em tamanho real está disponível para compra agora por £249,99, $249,99 ou EUR249,99. Enquanto o DeathStalker V2 Pro Tenkeyless estará disponível a partir do Q3 por £219,99, $219,99 ou EUR219,99. E o DeathStalker V2 Razer DeathStalker com fio também estará disponível em um MSRP de £199,99, US$199,99 ou EUR199,99.

Escrito por Adrian Willings.