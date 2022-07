Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Razer fez uma parceria com a Loupedeck para oferecer o Stream Controller. Concorrendo diretamente com o Stream Deck da Elgato, o Stream Controller pode ajudá-lo a gerenciar livestreams e muito mais.

É muito parecido com o Loupedeck's Live do próprio Loupedeck, mas tem o logotipo da Razer em sua frente e o marketing da Razer atrás dele.

O novo controlador lhe permite configurar múltiplos espaços de trabalho, lançar aplicativos e até mesmo gerenciar dispositivos domésticos inteligentes. Se você é um artista digital que usa Twitch, você pode ter diferentes espaços de trabalho com cenas e funções completamente diferentes. Ou você pode usar o Stream Controller para editar vídeos ou tocar música. Contando com 12 teclas de interruptores hápticos, seis mostradores analógicos e oito botões físicos, os vários controles do Stream Controller são totalmente personalizáveis usando o software do Loupedeck no Windows ou MacOS. Ele realmente tem inúmeros casos de uso.

Os mostradores são particularmente interessantes porque permitem ajustar finamente configurações como iluminação e volume e fazer coisas como mixagem de áudio ou jogabilidade.

Há também um mercado com plugins, perfis e pacotes de ícones para que você possa fazer suas próprias ações.

Se alguma destas ações lhe interessar, o Razer Stream Controller será enviado neste outono. Custa $270 nos EUA. Para referência, o Deck Elgato Stream custa US$ 150.

Escrito por Maggie Tillman.