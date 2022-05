A Razer perdeu algum peso do Viper V2 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou uma versão atualizada e melhorada de seu muito amado mouse Viper na forma do ultra-leve Viper V2 Pro.

Este mouse foi criado para o cenário esportivo com uma série de melhorias, incluindo interruptores ópticos atualizados, um novo e melhorado sensor óptico e um corpo que pesa apenas 58 gramas.

Isso o torna 20% mais leve que o Razer Viper Ultimate e também um dos ratos de jogo sem fio mais leves do mundo. A Razer afirma tê-lo melhorado de várias maneiras, incluindo o aumento da vida útil da bateria para maior longevidade durante suas sessões de jogo.

Debaixo do capô, o Viper V2 Pro embala o sensor óptico Focus Pro 30K que tem uma precisão de resolução completa de 99,8%, mas também é equipado com AI para ajudar a melhorar o desempenho. Esta inteligência artificial inclui Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off para apenas o melhor desempenho durante o jogo competitivo.

Os usuários também podem ajustar coisas como o Asymmetric Cut-off e definir distâncias de decolagem e aterrissagem que são ajustadas a seus próprios estilos de jogo.

Há também a inclusão do Razer Optical Mouse Switches Gen-3, que a Razer afirma ter zero problemas de duplo clique e atraso de desprendimento. Estes interruptores são garantidos para 90 milhões de cliques também, portanto o Viper V2 Pro deve certamente resistir ao teste do tempo.

Tudo isso é envolto em um mouse recarregável via USB-C, tem um cabo de carga Speedflex e muito mais.

O Viper V2 Pro está disponível agora por £149,99/$149,99 USD/US$ 159,99.

Escrito por Adrian Willings.