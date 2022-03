O equipamento de streaming da Razer ficou ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou vários produtos diferentes voltados para streamers e criadores de conteúdo. Essas adições à linha incluem o microfone Razer Seiren BT , o Razer Audio Mixer e o Razer Key Light Chroma .

Cada um desses dispositivos é construído para elevar a qualidade de produção de um streamer e melhorar o que eles estão entregando ao seu público. Esses produtos também são destinados a diferentes tipos de streamers e criadores de conteúdo.

O mais interessante desses dispositivos pode ser o Razer Audio Mixer . Este é um mixer de transmissão e streaming capaz de alimentar um microfone XLR de alta qualidade e misturar áudio de outras fontes para um áudio com som profissional em qualquer fluxo.

É muito comparável ao muito elogiado GoXLR Mini e oferece aos streamers um controle poderoso sobre o que seu público ouve.

Naturalmente, ele funciona com o Razer Synapse 3 e possui RGB personalizável, mas há muito mais a oferecer aqui. Incluindo acesso a uma variedade de opções de ajuste e ajustes de áudio. Isso inclui configurações de gate e compressor de ruído, equalização de microfone personalizada e a capacidade de escolher qual áudio é mixado no mix de fluxo que é enviado para o estúdio OBS ou outro software.

Com entrada óptica, entrada de linha de 3,5 mm e até um fone de ouvido e entrada de microfone de 3,5 mm, esta pequena caixa de truques tem muito a oferecer.

Este mixer está disponível agora por £ 249,99 GBP, $ 249,99 USD e 259,99 €.

Juntamente com o mixer de áudio, a Razer também revelou o Razer Key Light Chroma , que é, como você deve ter adivinhado pelo nome, é uma solução de luz chave compatível com Razer Chroma.

Se você está procurando uma solução de iluminação massiva, brilhante e difusa para melhorar sua configuração de streaming, pode ser isso. Este é um grande painel de luz chave capaz de atingir 2.800 lumens de brilho, mas também possui uma faixa de temperatura de 3.000 a 7.000K.

Ele vem com um grampo de montagem de mesa sólido, poste ajustável e sistema de cabeça esférica. para que possa ser facilmente posicionado perfeitamente para sua configuração.

Também é controlável por meio do Razer Synapse em sua máquina ou do aplicativo Razer Streaming em seu telefone. Além disso, há o bônus adicional dos modos RGB, se você estiver procurando por um brilho colorido para o seu espaço ou alguma iluminação de destaque interessante.

O Key Light Chroma está disponível agora por £ 259,99 GBP, $ 299,99 USD ou 299,99 € MSRP.

Enquanto isso, o microfone Razer Seiren BT destina-se a um tipo diferente de streamer - aqueles que preferem fazer sua criação de conteúdo IRL. Este é um microfone Bluetooth projetado para funcionar com todos os aplicativos de streaming móvel mais populares. A Razer diz que fornecerá uma captura de voz rica e quente com seu microfone omnidirecional, além de ajudá-lo a ser ouvido com uma poderosa supressão de ruído.

Este microfone tem um design simples de encaixe e é construído para ser livre de fios e sem complicações. Ele vem com uma biruta e a promessa de configuração simples através do aplicativo móvel Razer Streaming. Uma ótima solução para streamers em movimento.

Este microfone está disponível agora por £ 99,99 GBP, $ 99,99 USD ou 109,99 € MSRP.

Escrito por Adrian Willings.