(Pocket-lint) - A Razer recuou das alegações de filtragem de grau N95 em seu Zephyr e anunciou recentemente o Zephyr Pro, máscaras faciais .

“O wearable por si só não é um dispositivo médico nem certificado como uma máscara N95”, disse um porta-voz da Razer. "Para evitar qualquer confusão, estamos removendo todas as referências ao 'N95 Grade Filter' de nosso material de marketing."

A mudança segue um tópico no Twitter postado pela funileiro do YouTube Naomi Wu . Em novembro, ela postou uma análise detalhada do Zephyr, na qual apontou que o N95 é uma certificação para uma máscara inteira, não parte de uma máscara, e que o Razer Zephyr empiricamente não possui certificação N95.

Se o Zephyr ou o Zephyr Pro obtivessem essa certificação, ele teria sido listado no site do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) como um respirador aprovado pelo NIOSH.

Parece-nos que o Razer Zephyr usa filtros que podem ser encontrados em outras máscaras N95, mas como o design da máscara não foi certificado, não conta.

A mudança ocorre no momento em que as pessoas nos EUA estão sendo aconselhadas a usar máscaras N95 e KN95, em vez de máscaras de pano, para proteger contra a variante omicron mais contagiosa.

Por enquanto, aconselhamos usar uma máscara de estilo FFP2/3 mais tradicional . Infelizmente, esses tendem a vir sem iluminação RGB.

Escrito por Luke Baker.