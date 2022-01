A cadeira de jogos Enki Pro HyperSense da Razer vem com haptics integrado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou uma série de coisas durante a CES 2022, incluindo atualizações em sua linha de Razer Blade e uma mesa modular na forma de Projeto Sophia .

Agora a empresa também está exibindo sua mais recente cadeira de jogos na forma do Enki Pro HyperSense. Uma cadeira de jogo avançada que inclui alguns haptics de alta fidelidade projetada para fornecer feedback realista enquanto você joga. Isso mesmo, agora você poderá sentir o feedback na sua região posterior.

A Razer colaborou com a D-BOX para criar uma cadeira de jogos como nenhuma outra. Um que não apenas fornece feedback autêntico enquanto você joga seus jogos favoritos, mas também brilha com iluminação Chroma RGB integrada no encosto de cabeça.

Com o que ela chama de "a cadeira de jogos mais avançada até hoje", a empresa está prometendo transformar sua experiência de jogos, assistir filmes e ouvir música com sensação tátil de ponta.

O Razer Enki Pro HyperSense está configurado para suportar até 2.200 jogos nativamente, incluindo F1 2021, Forza Horizon 5 e Assassin's Creed Valhalla. Assim, você poderá sentir cada canto da pista e mergulhar na experiência de jogo também. Mesmo quando os jogos não são suportados nativamente, você ainda sentirá o feedback graças ao Direct Input Haptics. Portanto, até mesmo entradas de controlador, teclado e mouse criarão feedback.

Esta cadeira também possui 65.000 variações hápticas com vários níveis de feedback e sincronização em tempo real para garantir que você esteja realmente sentindo o que está acontecendo quando isso acontece.

O Razer Enki Pro HyperSense promete oferecer uma nova dimensão ao seu jogo. E representa uma atualização interessante para a já popular linha de cadeiras para jogos da empresa.