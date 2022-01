A Razer está trabalhando em uma mesa de jogo modular futurista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós apreciamos muitos conceitos malucos da Razer nos últimos anos e 2022 não deve ser diferente.

A Razer está na CES 2022 revelando sua visão para o futuro dos jogos na forma do Projeto Sophia, uma mesa de jogos conceito com design modular.

A ideia aqui é bastante simples. Nos últimos anos, as pessoas têm tentado se adaptar à vida, tanto no trabalho quanto nos jogos de casa. É difícil encontrar um espaço adequado que atenda às necessidades de ser produtivo durante o dia e jogar, fazer streaming ou criar conteúdo à noite. Com uma configuração modular que pode ser configurada para mudar.

O Projeto Sophia está sendo trabalhado para ser adaptável, com um design modular para que você possa trocar facilmente sua configuração de mesa ao longo do dia. Mudar de layout dependendo do que você está fazendo.

O conceito do Projeto Sophia atualmente inclui uma mesa altamente personalizável, com até 13 módulos diferentes. Esses módulos podem ser usados para configurar a mesa em diferentes modos. Se você precisa de acesso a telas secundárias, mixers de áudio, tablets ou mesmo ferramentas de monitoramento do sistema.

Richard Hashim, VP de Crescimento da Razer explicou a lógica do conceito:

"O Projeto Sophia é a nossa visão futurística de um jogo multifuncional e configuração de estação de trabalho que atende às necessidades muito diferentes de uma variedade de usos de PC, eliminando a necessidade de mover-se entre os espaços de trabalho. O sistema modular hot-swappable permite aos usuários reconfigurar rapidamente sua mesa com flexibilidade quase infinita, adaptando o Projeto Sophia não apenas para a tarefa em questão, mas também para a preferência particular do usuário. Este é o futuro da estação de batalha. ”

O conceito inclui um PCB personalizado com as ofertas mais recentes de CPU e GPU da Intel e Nvidia. Isso se encaixa na parte inferior da mesa, facilitando a atualização no futuro.

Os diferentes módulos são configurados para incluir todos os tipos de coisas, desde digitalizadores touchscreen, tablets e ferramentas de entrada de criativos para criativos a coisas como áudio de alta fidelidade para jogadores. Módulos de tecla de atalho, carregadores sem fio e até mesmo um aquecedor de xícaras são outras opções possíveis.

Naturalmente, a mesa é forrada com LEDs compatíveis com o Razer Chroma, mas também está configurada para ser equipada com uma enorme tela OLED de 65 polegadas.

Claro, é apenas um conceito neste estágio, mas certamente um design curioso para o futuro dos jogos.