Como assistir ao RazerCon 2021: quando e onde obter uma amostra dos equipamentos Razer

(Pocket-lint) - Em breve, você poderá sintonizar para assistir à revelação online da Razer de notícias empolgantes e revelações exclusivas, incluindo novos produtos, software e muito mais.

A popular marca global de jogos de estilo de vida está se preparando para exibir todos os tipos de coisas por meio de seu segundo evento digital. A RazerCon do ano passado foi um grande sucesso entre os fãs da Razer, com mais de um milhão de pessoas assistindo e, neste ano, a empresa espera fazer um show ainda maior.

A Razer diz que não apenas exibirá produtos Razer não anunciados, mas também incluirá prévias especiais dos próximos jogos . Esses jogos vêm de estúdios como Paradox Interactive, 24 Entertainment, Saber Interactive, Larian Studios, ArtCraft, NEOWIZ e Capcom.

O RazerCon 2021 está configurado para ser transmitido pelos canais da rede social da Razer, incluindo Twitch , Facebook , YouTube e TikTok .

O show acontece no dia 21 de outubro de 2021.

O pré-show começa: 8h PST, 11h ET, 16h BST, 17h Europa, meia-noite JST

A palestra começa: 10h PST, 13h EST, 18h BST, 19h Europa, 2h JST

A programação completa está definida para seguir, mas a Razer diz que espera que o show continue por horas.

Haverá um grande discurso de abertura do CEO e cofundador da Razer, Min-Liang Tan. Junto com a revelação de novas categorias inovadoras, revelações de parceiros como Norton Gaming, Intel, Seagate Gaming e Microsoft e muito mais.

Outra coisa bacana que saiu do show é que a Razer disse que a transmissão ao vivo do RazerCon será uma experiência totalmente neutra em carbono. A empresa afirma que fez um estudo para determinar as emissões de carbono que surgiriam com a atenção dos telespectadores ao evento. Ele estimou o uso de energia do dispositivo e a transmissão de dados pela Internet para prever a quantidade de emissões de carbono que a transmissão ao vivo irá gerar.

Em seguida, é estimado o uso de energia e está trabalhando para compensar todas as emissões de carbono causadas por isso. Assim, você pode assistir totalmente sem culpa.

Como se isso não bastasse, os fãs também podem se envolver em várias competições que a Razer está concorrendo para ganhar prêmios incríveis da Razer e de nossos parceiros.

Certifique-se de se registrar no RazerCon agora para não perder as novidades.