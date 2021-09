Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou o que diz ser o controlador definitivo para jogadores de Xbox e PC, juntamente com algumas afirmações bastante ousadas. O recém-anunciado Wolverine V2 Chroma é conhecido por apresentar os mais rápidos tempos de atuação e resposta de qualquer controlador disponível atualmente.

Seu design inclui interruptores Mecha-Tactile ultra-responsivos da Razer, seis botões multifuncionais, thumbsticks intercambiáveis, gatilhos de cabelo e, naturalmente, Razer Chroma RGB.

O Razer Wolverine V2 Chroma faz parte de um novo impulso da Razer para criar produtos que proporcionem aos jogadores uma vantagem competitiva. Isso inclui pequenos detalhes até a conexão com fio voltada para a competição. A Razer também afirma que os botões foram cuidadosamente ajustados para maior precisão durante o jogo, ao mesmo tempo em que são duráveis o suficiente para durar até três milhões de cliques.

Os jogadores que usam o Wolverine V2 Chroma poderão personalizar o controlador para combinar com seu próprio estilo de jogo usando a configuração do controlador Razer para o aplicativo Xbox .

No nível do hardware, você também pode escolher um joystick mais curto para obter mais velocidade ao jogar jogos FPS ou um stick mais alto para obter mais precisão quando for necessário. Gatilhos de cabelo podem ser ativados com o toque de um botão e você pode ter certeza de que não terá problemas para segurar, graças ao aperto envolvente.

