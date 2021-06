Como assistir à primeira palestra da Razer na E3 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pela primeira vez, a Razer está segurando uma palestra durante a E3 2021 . O CEO e cofundador, Min-Liang Tan, será a atração principal revelando vários novos produtos Razer, incluindo "a melhor tecnologia da categoria" que promete "elevar o nível dos jogos de PC".

A apresentação vai decorrer no dia 14 de junho, no meio do evento virtual da E3 (que está a decorrer para o público de 12 a 15 de junho).

O keynote da Razer será entregue em um formato de realidade estendida totalmente novo. Essa apresentação promete proporcionar não apenas uma experiência envolvente para os fãs da Razer, mas também permitir que eles participem do bate-papo ao vivo via stream.

Após a apresentação principal, os fãs também podem esperar por um evento virtual adicional que terá sessões práticas com os produtos revelados, mais lançamentos de produtos e brindes também.

O E3 Keynote da Razer está configurado para ser transmitido internacionalmente e, por ser virtual, você poderá sintonizar através de vários canais para ver o desenrolar da ação.

A Razer diz que a transmissão ao vivo poderá ser vista em seu canal no YouTube, no Twitch , no Facebook e no Twitter também.

A palestra da E3 está programada para começar em 14 de junho nos seguintes horários:

15h, horário de verão do Pacífico

23h, horário de verão britânico

00:00 Horário de verão da Europa Central

6h, hora de Cingapura

50 minutos após a apresentação, o evento RazerStore Live também acontecerá para que você possa se atualizar sobre ainda mais produtos Razer.

Se não quiser perder a palestra, você pode adicioná-la ao seu calendário por meio da página oficial de retenção da palestra da Razer .

Escrito por Adrian Willings.