Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para ajudar os milhões de pessoas que trabalham em casa e videoconferências diariamente, a Razer está lançando uma nova webcam chamada Kiyo Pro . É uma câmera de 2,1 megapixels que pode capturar imagens de 1080p em até 60 quadros por segundo (ou até 30fps no modo HDR).

O Kiyo Pro funciona com o software Synapse da Razer, permitindo ajustar o campo de visão entre 103, 90 e 80 graus. Outros recursos incluem uma tampa de privacidade e Corning Gorilla Glass 3. A única coisa que está faltando, em nossa opinião, é um anel de luz embutido . Mas a Razer faz parecer que o sensor IMX327 de 1/8 da polegada da Sony é adequado para iluminação fraca. Será interessante testar isso e ver se iluminação adicional é necessária.

O Kiyo Pro custa $ 200, o que é $ 100 a mais do que o Kiyo padrão. Não é exatamente barato para uma webcam que não suporta uma luz embutida ou mesmo captura de vídeo 4K e Windows Hello. É um produto Razer, entretanto, suspeitamos que ainda será uma das webcams premium disponíveis no mercado.

Para uma visão mais detalhada das melhores webcams do mercado para chamadas de vídeo, consulte o guia do Pocket-lint aqui. Há muita concorrência a ser considerada, incluindo opções de empresas bem estabelecidas, como Logitech e Microsoft.

Escrito por Maggie Tillman.