Razer diz que esta é a máscara mais inteligente do mundo

(Pocket-lint) - A Razer está trabalhando na criação de uma máscara PPE inovadora que inclui ventilação ativa, esterilização automática, um amplificador de voz integrado e Razer Chroma também.

Como o resto do mundo, a Razer está levando a pandemia a sério e tem trabalhado na criação de uma tecnologia facial séria projetada não apenas para proteger o usuário e as pessoas ao seu redor, mas também para tornar a vida mais suportável.

O Projeto Hazel, como é conhecido, é uma máscara de conceito que usa um sistema de respirador N95 de grau médico combinado com ventiladores ativos e um sistema de filtração bacteriana para manter 95 por cento dos perigos aéreos sob controle. Esse sistema de ventilação promete fornecer resfriamento de ar ativo para mantê-lo fresco e fresco também sob a máscara.

Seu design inteligente também inclui um estojo de carregamento sem fio que possui um sistema de esterilização ultravioleta integrado. A ideia é que, ao chegar em casa, você possa tirar a máscara e colocá-la no caso em que ela não apenas recarregue e fique pronta para a próxima vez, mas também elimine os germes presentes na máscara antes do seu próximo uso.

O Projeto Hazel também é inteligente em outros aspectos. Ele é construído em torno de um design transparente que visa ajudar a eliminar os problemas que as máscaras de interação social costumam causar. Usando isso, as pessoas com quem você está conversando poderão ver você sorrir ou fazer uma careta e ler as dicas faciais com mais facilidade.

A tecnologia VoiceAmp da Razer também está incluída, a qual usa um sistema de microfone e alto-falante embutido para ajudá-lo a ser compreendido ao usar a máscara. Com testes rigorosos, a Razer também espera garantir que essa máscara seja o mais confortável possível para o usuário, enquanto mantém a segurança do usuário ao mesmo tempo.

Como você esperaria de um produto Razer, o Project Hazel também é compatível com RGB, com anéis de luz Razer Chroma ajustáveis ao redor dos ventiladores, possibilitando aos usuários adicionar seu próprio estilo pessoal.

Claro, este é apenas um conceito neste estágio, mas certamente estamos ansiosos para ver mais no futuro.

Escrito por Adrian Willings.