(Pocket-lint) - Claro, suas decorações de Natal podem ser chiques, mas você pode controlar suas luzes com seu telefone, sua voz ou sincronizá-las com seu equipamento de jogos?

Se sua resposta for não, então estamos prestes a alegrar sua vida (mesmo se você não comemorar o Natal).

Luzes inteligentes não são novidade, é claro, mas Twinkly é algo diferente. Esta é uma coleção de strings de LED de tamanhos variados, que podem ser controlados com seu smartphone, com sua voz usando o Google Assistant ou Amazon Alexa ou configurados para sincronizar com seu equipamento de jogo via compatibilidade Razer Chroma .

Os resultados de tudo isso são impressionantes, divertidos e incrivelmente personalizáveis.

Twinkly vem em todas as formas e tamanhos. Com várias configurações de LEDs RGB ricos que podem ser configurados de várias maneiras em sua casa. Há luzes de corda, conjuntos, pingentes de gelo e até mesmo uma falsa árvore de Natal pré-iluminada com 500 LEDs .

Os pacotes vêm em tamanhos diferentes também, então você pode obter até 600 LEDs para aprimorar sua área em uma caixa.

Nós os usamos para adicionar iluminação RGB controlável por smartphone à nossa árvore de Natal, mas você também pode pendurar alguns LEDs na parede ou envolvê-los no espaço em sua área de jogo para tornar as coisas mais interessantes.

Com uma caixa de luzes de corda Twinkly, você pode embrulhar sua árvore em LEDs perfeitamente controláveis. A partir do aplicativo que o acompanha (para Android ou iOS ), é possível escolher entre uma série de efeitos diferentes interessantes.

Isso inclui o clássico arco-íris, bengala doce, ondas coloridas, efeitos de brilho cintilante, cascatas e muito mais. Na seção da loja do aplicativo, você também pode navegar e baixar muitos mais efeitos de iluminação gratuitamente.

Para nós, porém, a capacidade de "pintar" as luzes é o mais interessante e divertido. Quando você configura o Twinkly, o aplicativo o orienta no "mapeamento" das luzes que você instalou. Basicamente, isso envolve escanear sua árvore com a câmera do smartphone de vários ângulos. Fazer isso localiza a posição dos LEDs - sua altura e localização na árvore.

Depois de fazer isso, você terá um mapa visual da árvore dentro do aplicativo (veja a imagem acima). Em seguida, você pode usar uma barra de cores e seu dedo para decorar sua árvore iluminando seções dela com toques simples de seu dedo ou polegar. Selecione um monte de cores e misture-as ou faça-as brilhar para um pouco de magia extra.

Essas luzes Twinkly também são compatíveis com Google Assistant e Amazon Alexa. Conecte esses aplicativos ao Twinkly e você poderá ligar e desligar as luzes da árvore com sua voz. Você também pode alterar a cor das luzes "Ok Google, defina Twinkly para vermelho".

Twinkly também não é apenas para o Natal. Os fãs dos periféricos Razer irão desfrutar da conexão com o Razer Chroma , baixe o conector Twinkly Chroma e você poderá emparelhar as luzes com a configuração do Razer Chroma.

Isso dá a você controle direto do Twinkly no Razer Synapse. Com alguns cliques, você pode usar efeitos rápidos para alterar a cor do LED, configurar o ciclo do espectro, respiração, audiômetro ou cores estáticas ou pode mergulhar no Chroma Studio para definir efeitos personalizados.

Twinkly também funcionará com o Chroma Visualiser para que você possa fazer as luzes reagirem aos sons do jogo. Os jogos compatíveis com o croma tornam as coisas ainda mais interessantes.

Em dezembro, sua árvore de Natal pode brilhar gloriosamente junto com seu mouse e teclado Razer, mas a cada dois meses do ano você pode apenas usá-la para adicionar ainda mais cor ao seu espaço de jogo. E, claro, todo mundo sabe que RGB adiciona mais FPS.

