Economize muito com os excelentes SSDs da Crucial durante a venda do Prime Early Access

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A venda Prime Early Access é um ótimo momento para pegar uma pechincha em algum armazenamento rápido para seu PC ou console. Atualmente, a Crucial tem uma série de acordos e descontos em vários dispositivos, incluindo SSDs externos e armazenamento interno de NVMe.

As ofertas incluem unidades que tentamos e adoramos no passado, por isso coletamos as que valem a pena dar uma olhada.

Descontos no UK Prime Early Access

Há uma série de descontos em dispositivos cruciais na Amazon UK que estão à venda durante o período de venda de acesso antecipado. Estes são os que vale a pena conferir.

Crucial P5 Plus 1TB - economize £45.50 O Crucial P5 Plus é um excelente drive PCIe gen 4 NVMe que oferece até 6.600 MB/s de velocidade de leitura/gravação. É fácil de instalar, confiável e rápido. Além disso, agora também é mais acessível. O que mais você poderia querer. Ver oferta

Crucial BX500 2TB SATA - economize £72,60 Pode não ser tão rápido quanto a NVMe, mas ainda há muito a ser dito sobre as grandes e rápidas unidades SATA. Esta também é uma pechincha. Ver oferta

Descontos US Prime Early Access

Para nossos leitores americanos, também há negócios em suas margens. Estes acordos incluem descontos em RAM Crucial, acionamentos externos e muito mais.

Crucial P5 Plus 2TB - economize $150 Há negócios em todos os tamanhos do Crucial P5 Plus com grande economia que vale a pena ter. A versão 2TB é particularmente atraente, embora graças a este desconto excepcional. Ver oferta

Prime Early Access Sale UK 2022

Destacamos abaixo alguns acordos chave, abaixo:

Prime Early Access Sale US 2022

Aqui estão alguns links rápidos diretamente para os principais negócios em oferta neste momento:

Escrito por Adrian Willings.