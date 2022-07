Estes são todos os acordos do Kindle para o Prime Day 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas do Amazon Prime Day estão em andamento e isso está lançando uma carga de negócios através de uma seleção completa de dispositivos amazônicos, incluindo Kindles.

O Amazon Kindle é extremamente popular, um dispositivo de leitura conectado que lhe dará semanas de bateria, acesso a milhões de livros, grande iluminação e, em alguns casos, impermeabilização também.

Há uma gama completa disponível, e um conjunto completo de descontos para acompanhá-los.

Atualmente, os preços só foram descontados no Reino Unido, mas esperamos que os EUA também vejam o mesmo tipo de descontos.

Kindle - economizar 50% O Kindle de nível básico oferece um display de 6 polegadas, iluminação frontal e tudo isso por um preço muito baixo. Agora é de apenas £34,99. Ver oferta

Kindle Paperwhite - economize £45 O Kindle Paperwhite aumenta a qualidade com um display de 6,8 polegadas, melhor iluminação e temperatura de cor - e impermeabilização. Agora é de apenas £84,99. Ver oferta

Kindle Paperwhite Signature Edition - economize £45 A Paperwhite Signature Edition se sobrepõe à Paperwhite normal para adicionar uma luz frontal auto-ajustável e carregamento sem fio, por isso é um pouco mais premium. Com um desconto de 25%, é £134,99. Ver oferta

Kindle Oasis - economize £70 Há um grande desconto no dispositivo Kindle superior. O Oasis é à prova d'água, tem um display de 7 polegadas, a melhor iluminação e a construção mais premium. Ele pode ser seu por £159,99. Ver oferta

O Kindle cimentou seu lugar no coração dos amantes da bebida, dando acesso a muitos títulos através da Loja Kindle e permitindo acesso imediato. Com a sincronização entre dispositivos, a capacidade de mudar a fonte e o tamanho do texto - e até mesmo mudar para texto branco sobre fundo preto, ele oferece muitas opções.

Mas a maior vantagem é que você obtém semanas de vida útil da bateria e uma experiência de leitura que está tão à frente do uso de um tablet ou telefone - e é por isso que Kindles é tão popular para quem vai de férias. Você pode levar todos os seus livros, sem o peso ou o espaço.

Existem quatro modelos diferentes - assim como algumas edições Kids Editions - por isso você tem uma decisão a tomar, com a qual podemos ajudá-lo aqui. Há também acesso a livros gratuitos através do Prime Reading (como parte de sua assinatura Prime), bem como a opção de assinatura do Kindle Unlimited, que lhe dá acesso a muito mais livros.

Escrito por Chris Hall.