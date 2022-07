Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ember está entrando na ação neste primeiro dia da Amazônia, com grandes descontos em suas canecas inteligentes com temperatura controlada no Reino Unido.

Há barganhas a serem feitas em seus modelos 10oz (295ml) e 14oz (414ml) de Caneca Ember 2, em preto e branco com até 23% de desconto.

Cada uma permite que você defina a temperatura ideal para sua bebida de escolha, assim seu café, chá, chocolate quente permanecerá quente por até 80/90 minutos.

Ela pode ser controlada por um dispositivo móvel, mas também pode ser usada sem o aplicativo com a caneca lembrando o último ajuste de temperatura (o padrão é 57 graus Celsius).

Também vem com uma base de carregamento.

Caneca Ember 2 Preto 10oz - economizar 20% A versão preta da menor caneca Ember de segunda geração Ember vem com uma base para carregamento e contém 295ml de líquido. Normalmente £99,95, agora apenas £79,95. Ver oferta

Canecas Ember Black 14oz - economizar 23% A Caneca Ember 2 maior, 14oz, conterá 414ml de café, chá ou qualquer outra bebida quente que você desejar. Esta é a versão preta. Normalmente £129,95, agora apenas £99,95. Ver oferta

Canecas Ember 2 White 14oz - economizar £30 Você pode obter a versão branca da Caneca Ember de segunda geração 14oz (414ml) pelo preço normal do modelo menor. Normalmente é de £129,95, mas agora só £99,95. Ver oferta

Além de definir a temperatura por bebida, o aplicativo dedicado pode armazenar as temperaturas preferidas de todas as suas bebidas. Isso significa que você pode ajustar automaticamente a temperatura certa para diferentes bebidas com o toque de um botão.

As Ember Mugs também têm um LED na parte inferior para informá-lo quando a temperatura ideal é ajustada ou quando elas estão esfriando.

Para economizar a vida útil da bateria, a caneca só liga quando o líquido quente é derramado nela. Ela voltará ao modo de sono automático quando resfriada. Tem classificação IPX7 e pode ser submersa até um metro de profundidade para o enxágue.

Escrito por Rik Henderson.