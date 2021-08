A Porsche faz parceria com a Storck para criar a marca de bicicletas Cyklær

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora tenha havido muitas incursões no mundo do ciclismo por parte dos fabricantes de automóveis, muito poucos foram mais do que um modelo rebatizado de uma marca de bicicletas bem conhecida e um preço elevado. E esses são os bons. Parece que a Porsche está procurando contrariar essa tendência e realmente se estender para o mundo da mobilidade urbana com um modelo desenvolvido de maneira adequada , com a ajuda das Storck Bikes.

Na verdade, este é um projeto da Porsche Digital , uma filial da marca de automóveis que "[A] ims para encontrar e dimensionar novos modelos de negócios digitais, bem como otimizar produtos existentes." Um desses produtos é a ebike, e - como é um assunto bastante popular no momento - isso não é surpresa.

A Storck Bikes tem uma longa história de fabricação de bicicletas de estrada, com algumas outras aventuras em cascalho, triatlo e até bicicletas de montanha. Suas ebikes estão sendo criadas com a Porsche Digital sob o nome de Cyklær Bikes . Eles incorporam a tecnologia Fazua para o motor e bateria, o que ajuda a mantê-lo leve o suficiente para uso urbano. O motor Fazua Ride 250W é montado no meio pelo suporte inferior, e o que o diferencia dos outros motores é o fato de fazer parte da bateria. Portanto, ao remover a bateria de 250Wh, você remove o motor. Isso significa que você realmente tem uma bicicleta elétrica e uma bicicleta normal em uma.

Mas há outro aspecto dessas bicicletas que visa digitalizar toda a experiência, mais do que a eletricidade na bateria. A Porsche também fez parceria com a Greyp Bikes , que é uma marca irmã dos carros da Rimac. Agora, não se esqueça de que a Porsche é uma acionista minoritária da Rimac (que agora também comprou a Bugatti do Grupo VW). Está tudo bastante interligado. Qualquer forma. Greyp Bikes criou uma linha de bicicletas "Fully Connected" que incluem câmeras e uma tela inteira com todos os sinos e apitos. Como era de se esperar, as bicicletas Cyklær também terão isso.

Com câmeras frontal e traseira, eles garantem que você tem um espelho retrovisor virtual, já que seu telefone se conecta ao SP Connect na bicicleta e é segurado pelo avanço. Isso dá a você uma visão do que está acontecendo atrás de você. Ele também possui carregamento por indução para manter os sucos do seu telefone cheios. Há muitas outras integrações também. O aplicativo Cyklær fornece navegação, bem como rastreamento por GPS, caso alguém goste de seu novo passeio. Se for algo como Greyp Bikes, vai até registrar o roubo no meio do ladrão.

São três modelos: o E Gravel, o E Gravel com streetwear (racks e guarda-lamas) e o E Urban (também com streetwear). Os preços começam em € 6999.