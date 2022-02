Amazon e Nike estão considerando comprar Peloton

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon tem consultado consultores sobre uma possível compra da Peloton , de acordo com o The Wall Street Journal .

A Nike também está considerando a compra de acordo com uma reportagem do The Financial Times .

Nenhuma das empresas realizou reuniões com a Peloton ainda e o tempo dirá se alguma delas acabará fazendo uma oferta.

Também houve rumores de que a Apple está de olho na marca de fitness, embora isso pareça ser em grande parte especulação.

Peloton teve grande sucesso durante o início da pandemia, enquanto as academias fechavam devido a bloqueios, o mercado de fitness doméstico crescia.

Em janeiro de 2021, a Peloton alcançou um valor de mercado de US$ 50 bilhões, agora, porém, a marca vale apenas US$ 8 bilhões.

A CNBC informou que a Peloton interrompeu a produção de seus produtos Bike e Tread no mês passado, citando a menor demanda como causa.

Existem muitos fatores em jogo que afetam a demanda, incluindo mais concorrentes entrando em cena, bem como a reabertura de academias em muitas regiões.

O CEO da Peloton, John Foley, negou que tenha interrompido a produção, mas em uma carta aos funcionários ele afirmou que estava "redefinindo os níveis de produção para um crescimento sustentável".

Embora não esteja claro como a Nike ou a Amazon planejam integrar a marca Peloton, há um argumento fácil para a Amazon.

A compra certamente ajudaria a aliviar qualquer problema na cadeia de suprimentos ou no tempo de entrega que a Peloton enfrenta.

Uma assinatura do Peloton incluída no Amazon Prime seria uma proposta extremamente atraente para os consumidores e é algo que vimos em aquisições anteriores da Amazon.

A Peloton ainda não deu a entender que está procurando um comprador, mas ficaremos atentos à medida que as coisas se desenvolverem.

Escrito por Luke Baker.