Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de um boom de equipamentos de ginástica durante o auge da pandemia, o Peloton cortou drasticamente o preço de sua bicicleta ergométrica inteligente original, com as vendas diminuindo novamente.

A bicicleta original é agora 20 por cento mais barata em muitos mercados, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. Isso equivale a £ 400 de desconto no Reino Unido e $ 400 de desconto nos Estados Unidos.

Ele agora começa em £ 1.395 e $ 1.495, respectivamente. Todos os membros de acesso são cobrados separadamente.

A Peloton Bike vem com tela sensível ao toque 1080p de 21,5 polegadas e botão de resistência ajustável embutido. Você pode usar o visor para assistir praticamente o que quiser no YouTube, etc, mas também alimenta as inúmeras aulas de exercícios gravadas e ao vivo do Peloton.

Você pode, portanto, participar de treinos programados e postar seus resultados em tempo real para que o instrutor possa ver como você está indo.

"Sabemos que o preço continua sendo uma barreira e temos o prazer de oferecer nosso produto mais popular a um preço diário atraente", disse a empresa em uma carta aos acionistas.

A Peloton aso recentemente redesenhou e relançou sua esteira Tread , após uma série de acidentes, incluindo pelo menos uma fatalidade. O novo modelo já está disponível no Reino Unido e nos EUA.