(Pocket-lint) - Peloton espera que você dê ao Peloton Tread uma segunda chance.

Em maio passado, a Peloton fez um recall voluntário de seus produtos de esteira, o Peloton Tread e o Peloton Tread +, devido a relatos de ferimentos múltiplos e pelo menos uma morte. Na época, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos (CPSC) disse ter recebido 72 relatos de usuários adultos, crianças, animais de estimação ou objetos sendo "puxados para baixo da esteira". Esse número incluiu relatos de ferimentos em crianças, como escoriações de segundo e terceiro graus, ossos quebrados e lacerações.

Você pode aprender mais sobre o recall aqui .

De qualquer forma, uma versão redesenhada do Peloton Tread de US $ 2.495 deve chegar às lojas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido a partir de 30 de agosto de 2021. O novo Tread também será lançado na Alemanha por € 2.495. A Peloton também está anunciando três novos instrutores de corrida alemães, que estarão disponíveis no país.

Em vez de exibir uma tela de 32 polegadas, este Tread é mais barato e vem com uma tela de toque HD de 23,8 polegadas com alto-falantes integrados. Ele também tem uma pegada menor, chegando a 68 polegadas por 33 polegadas de largura. Também tem um cinto mais tradicional, em vez do design de ripas da versão original. Embora o recall de maio da Tread tenha oferecido reparos para as unidades enviadas no início deste ano, o novo modelo já vem com todos esses problemas já resolvidos, é claro.

O Peloton também está destacando recursos de segurança, como a senha de bloqueio do piso necessária para desbloquear o cinto antes de um treino, chave de segurança e botões fáceis de alcançar.