Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton está fazendo o recall voluntário de seus produtos de esteira, o Peloton Tread e o Peloton Tread +, devido a relatos de ferimentos múltiplos e pelo menos uma morte. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recall, incluindo por que eles estão sendo chamados e como devolver o seu e obter um reembolso.

Em um anúncio de recall para o Tread + , a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor dos Estados Unidos (CPSC) disse ter recebido 72 relatos de usuários adultos, crianças, animais de estimação ou objetos sendo "puxados para baixo da esteira". Esse número inclui 29 relatos de ferimentos em crianças, como escoriações de segundo e terceiro graus, ossos quebrados e lacerações. O CPSC emitiu um alerta sobre a esteira que representa “sérios riscos para as crianças por escoriações, fraturas e morte”.

Até agora, a Peloton negou as alegações do CPSC, chamando suas descobertas de "imprecisas e enganosas". Ele também disse "não há razão para parar de usar o Tread Plus", se os clientes seguirem as medidas de segurança da Peloton. Agora, o CEO da Peloton, John Foley, está se desculpando, dizendo: “Peloton cometeu um erro em nossa resposta inicial à solicitação da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor para que retirássemos o Tread +. Devíamos ter nos engajado de forma mais produtiva com eles desde o início ”.

Foley disse que Peloton agora trabalhará com o CPSC em novos padrões da indústria para segurança em esteira.

Motivo do recall : usuários adultos, crianças, animais de estimação e objetos podem ser puxados para baixo

: usuários adultos, crianças, animais de estimação e objetos podem ser puxados para baixo Lesões / óbitos : Morte de uma criança de seis anos; 72 relatos de ferimentos

Motivo do recall : a tela sensível ao toque pode cair, potencialmente causando ferimentos

: a tela sensível ao toque pode cair, potencialmente causando ferimentos Número de ferimentos ou mortes : nenhum ferimento relatado nos EUA, mas há relatos de ferimentos leves no Canadá e no Reino Unido

O recall afeta cerca de 125.000 unidades do Peloton Tread + e cerca de 1.050 unidades do Peloton Tread regular (bem como 5.400 esteiras no Canadá). Eles estão sendo chamados de volta por diferentes razões. Com o Peloton Tread +, as pessoas podem ser puxadas para baixo da passadeira. (Lembre-se que o Peloton Tread + também esteve envolvido na morte de uma criança em março passado .) Quanto ao Peloton Tread, ele tem um problema onde a tela sensível ao toque pode cair e causar ferimentos.

Unidades revocadas: aproximadamente 1.050 nos EUA e 5.400 no Canadá

Unidades recuperadas: aproximadamente 125.000

Existem dois modelos incluídos no recall. Veja como saber se sua esteira Peloton específica é afetada:

Modelo : TR02 (procure o número impresso no adesivo na parte frontal da plataforma da esteira)

: TR02 (procure o número impresso no adesivo na parte frontal da plataforma da esteira) Número da chamada: 21-129

chamada: 21-129 Período de venda : novembro de 2020 a março de 2021

: novembro de 2020 a março de 2021 Custo : $ 2.495

Modelo : TR01 (procure o número impresso no adesivo na parte frontal da plataforma da esteira)

: TR01 (procure o número impresso no adesivo na parte frontal da plataforma da esteira) Número da chamada: 21-128

chamada: 21-128 Período de venda : setembro de 2018 a abril de 2021

: setembro de 2018 a abril de 2021 Custo : $ 4.295

Se você tiver uma das esteiras Peloton em recall, pode devolvê-la e obter um reembolso (ou pode consertá-la, mas apenas se for uma esteira).

Você pode entrar em contato com a Peloton para um reembolso total até 6 de novembro de 2022. Para entrar em contato com a Peloton, ligue para 844-410-0141 (ligação gratuita nos EUA) das 9h às 19h ET de segunda a sexta-feira ou das 9h às 18h30 ET nos fins de semana. Você também pode contate Peloton online.

Para obter mais informações sobre o recall do Tread, clique aqui.

Para solicitar a devolução ou reparação da sua banda de rodagem, clique aqui.

Os consumidores que não desejam devolver sua esteira para receber reembolso podem esperar por uma inspeção gratuita que resultará em um reparo. Como parte do reparo, o Peloton fixará a tela sensível ao toque na esteira para evitar futuros incidentes. O CPSC e o Peloton fornecerão uma atualização quando o processo de reparo estiver disponível.

Você pode entrar em contato com a Peloton para um reembolso total até 6 de novembro de 2022. Para entrar em contato com a Peloton, ligue para 844-410-0141 (ligação gratuita nos EUA) das 9h às 19h ET de segunda a sexta-feira ou das 9h às 18h30 ET nos fins de semana. Você também pode contate Peloton online.

Para obter mais informações sobre o recall do Tread +, clique aqui.

Para solicitar uma devolução ou reparação do seu Tread +, clique aqui.

Os consumidores que não desejam um reembolso podem fazer com que um representante da Peloton mova seu Tread + para uma sala onde crianças ou animais de estimação não possam acessá-lo. Este serviço estará disponível gratuitamente. A Peloton também está implementando melhorias de software para o produto que irão bloquear automaticamente o Tread + após cada uso e impedir o acesso não autorizado. Isso funciona exigindo uma senha de quatro dígitos que desbloqueará o Tread + para uso.

Escrito por Maggie Tillman.