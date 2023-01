A próxima geração de ratos HyperX Pulsefire Haste revelada na CES

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No CES 2023, a HyperX mostrou duas novas variantes de seus fantásticos e acessíveis ratos de jogo HyperX Pulsefire Haste.

O Pulsefire Haste 2 com fio e o Haste 2 sem fio são atualizações aparentemente interessantes para a geração anterior, que agora incluem interruptores HyperX atualizados e um sensor feito sob medida.

Estes são ratos super leves, chegando a apenas 53 gramas graças a uma casca ultra-leve, tudo sem usar os habituais orifícios de favo de mel. Estes ratos também embalam o sensor HyperX 26K com configurações nativas de DPI até 26.000 DPI, assim como os próprios interruptores HyperX garantem até 100 milhões de cliques.

O HyperX Pulsefire Haste 2 com fio também promete fornecer uma resposta de baixa latência com uma taxa de pesquisa de até 8.000Hz. Se estes novos modelos suportam o Nvidia Reflex, como a geração anterior, então eles devem ser perfeitos para jogos sérios e competitivos.

Ambos os ratos têm iluminação RGB personalizável e seis botões programáveis que você pode sintonizar no software HyperX Ngenuity.

Se você preferir que seus mouses para jogos sejam sem fio, ficará satisfeito em saber que o Pulsefire Haste 2 sem fio pode gerenciar até 100 horas de vida útil da bateria antes de precisar ser carregado. Mas quando você precisar conectar você não estará muito restrito graças ao cabo flexível HyperFlex 2.

Ambos os ratos estão disponíveis em preto ou branco, disponíveis a partir de abril com o modelo com fio custando $59,99 e o sem fio $79,99. Super acessível, considerando as características oferecidas.

Escrito por Adrian Willings.