(Pocket-lint) - Se você está tentando aproveitar ao máximo seu PC de jogo, então você precisa ter certeza de que também está aproveitando ao máximo seu monitor.

Se você já tem seu monitor há algum tempo, pode não saber exatamente as especificações dele ou pode estar se perguntando qual é sua taxa de atualização ou como descobrirá.

Talvez você nem saiba por que a taxa de atualização é importante e esteja apenas jogando alegremente fora com as configurações padrão sem pensar duas vezes. Bem, estamos aqui para ajudar com todas as informações que você precisa saber.

O que é a taxa de atualização do monitor?

Em um nível básico, a taxa de atualização é sobre a rapidez com que seu monitor pode exibir uma nova imagem. Quando você está jogando, as imagens do jogo são enviadas de seu PC (ou console) para seu monitor. Conforme a cena muda, isso também precisa mudar na tela.

Uma taxa de atualização maior significa que o monitor é capaz de mudar rapidamente e mostrar o que vem a seguir. Isto é importante quando você está jogando jogos modernos de ritmo rápido, onde qualquer desaceleração em seu sistema ou latência pode resultar em você perder um jogo ou perder um tiro que deveria ter ganho de outra forma.

Monitores básicos normalmente têm uma taxa de atualização de cerca de 60Hz. Os monitores mais caros terão opções de 120 Hz, 240 Hz ou até 360 Hz. Embora a compra de um desses monitores não signifique que ele funcionará a essa taxa de atualização como padrão. Você precisa mudar algumas configurações no Windows primeiro.

Por que a taxa de atualização é importante?

Você provavelmente já sabe que, quando se trata de jogos, quanto mais alto o FPS, melhor.

Se seu PC para jogos pode executar jogos com FPS alto (frames por segundo), então você provavelmente terá uma experiência mais suave. Mas se você tiver um jogo com FPS alto e estiver rodando apenas um monitor de baixa taxa de atualização, então você estará perdendo, pois está essencialmente criando um gargalo de estrangulamento.

Se você gastou muito dinheiro em um PC high-end com uma placa gráfica moderna e decente que está bombeando centenas de quadros por segundo, mas então você está se limitando a uma taxa de atualização de 60Hz, então você não está sentindo os benefícios.

Como verificar a taxa de atualização do seu monitor

A boa notícia é que é bastante fácil verificar a taxa de atualização de seu monitor.

Às vezes você descobrirá que existem configurações de hardware em seu monitor que você precisará acessar através dos menus, mas na maioria das vezes, você pode descobrir qual é sua taxa de atualização diretamente do Windows.

Primeiro, você precisa abrir as configurações do seu monitor Windows:

Clique com o botão direito do mouse sobre sua área de trabalho e clique nas configurações de exibição

Role para baixo até ver "configurações avançadas de exibição".

Em seguida, desça até a taxa de atualização

Isto exibirá a taxa de atualização de seu monitor e computador estão configurados atualmente. Normalmente, o padrão é de 60Hz, mesmo que seu monitor tenha uma taxa de atualização tecnicamente mais alta.

Se você vir uma queda aqui, clique nela e veja se há outras opções para a taxa de atualização. Se seu monitor é capaz de mais, então você deve ser capaz de selecionar uma taxa mais alta a partir daqui também. Por exemplo, você pode escolher entre as opções de 120Hz ou 240Hz.

Vale notar que alguns monitores requerem determinados cabos para trabalhar com a taxa máxima de atualização. Dependendo das especificações de seu monitor, você pode precisar de um cabo DisplayPort ou cabo HDMI para obter os melhores resultados. Cabos de especificações mais altas como HDMI 2.1 (por exemplo) podem suportar taxas de atualização mais altas em alguns casos. Mas isso depende de seu PC e das especificações do monitor.

Se você descobrir que não pode acessar as configurações do monitor pelo método acima, não se preocupe, pois existem outras opções.

Você pode acessar as configurações de taxa de atualização através do painel de controle do Nvidia:

Clique com o botão direito em sua área de trabalho e clique no painel de controle do Nvidia

Em "display" encontrar a opção para "mudar a resolução".

A partir daí, clique no botão de atualização e selecione a configuração mais alta possível.

Nota no Windows 11 você pode ter que clicar em "mostrar mais opções" para ver o painel de controle Nvidia no menu no primeiro passo

Alternativamente:

Pressione a tecla Windows + I em seu teclado para iniciar as configurações

Clique em Configurações de exibição

Role para baixo para configurações avançadas de exibição e clique que

Tente o drop-down para "escolha uma taxa de atualização" e escolha o que for mais alto

Qual é sua taxa de atualização atual?

Há uma ferramenta limpa que você pode usar para verificar sua taxa de atualização atual sem mesmo clicar nas configurações no Windows. Embora isto obviamente apenas mostre suas configurações atuais, não a configuração máxima.

