Rode lançou uma nova divisão de jogos juntamente com dois novos microfones e software de streaming

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Rode anunciou uma nova sub-marca voltada para serpentinas e criadores de conteúdo. O Rode X, como é conhecido, está começando com dois novos microfones e um poderoso software de mistura virtual destinado a serpentinas.

O Rode X foi estabelecido para fornecer soluções de áudio de ponta que atendam às necessidades exclusivas de streamers e gamers.

Uma dessas coisas é seu software UNIFY - uma solução de mistura virtual que foi projetada sob medida para serpentinas. Diz-se que esta é uma solução fácil de usar que oferece a funcionalidade de múltiplos aplicativos em um único software.

UNIFY é capaz de permitir a mistura e o roteamento de até quatro microfones USB diferentes e vários outros dispositivos de áudio, bem como seis fontes de áudio virtual (como áudio de jogos, música e sons de bate-papo Discord) tudo em um só lugar. Isto significa que as streamers podem então emitir diferentes mixagens através de seu software de streaming, para seus amigos no Discord e para seus próprios fones de ouvido para jogos. Permitindo muita flexibilidade e uma experiência de streaming de alta qualidade também.

Rode diz que UNIFY também tem processamento de áudio de estúdio, voz e efeitos sonoros, opções de gravação multi-trilha e muito mais. Será gratuito com os produtos Rode X ou está disponível para compra com uma assinatura mensal ou anual para uso com periféricos não-Rode.

Para as streamers, esta deve ser uma ferramenta brilhantemente poderosa para uma sensação de stream premium e muito controle sobre todas as suas fontes de áudio também.

Microfones Rode X XDM-100 e XCM-50

Além do software UNIFY, a empresa também revelou dois microfones, o XDM-100 e o XCM-50.

O XDM-100 é um microfone USB dinâmico, criado com os recursos de Rode's Preamp Revolution Preamp de ultra baixo ruído, alto ganho e alta resolução 24-bit/48 kHz. Rode diz que você pode esperar um rico áudio de transmissão deste microfone com excelente clareza e uma excelente rejeição de ruído também.

O XCM-50, entretanto, é um microfone condensador USB que também é otimizado para streamers com presença de voz quente e destaques, incluindo um escudo pop interno e montagem de choque para que você possa soar bem na transmissão.

Combine estes microfones com UNIFY e você pode desbloquear o processamento de sinal digital com processamento de áudio APHEX avançado para melhorar ainda mais sua voz. Isto inclui ajustes com compressor, porta acústica, filtros passa-altos e vários efeitos Rode de alta qualidade, incluindo Aural Exciter e Big Bottom.

Ambos os microfones estão disponíveis agora com o varejo XCM-50 por $149 US e o XDM-100 está disponível por $249.

Escrito por Adrian Willings.