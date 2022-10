De que fonte de alimentação você precisa para seu PC de jogos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está construindo seu próprio PC de jogo, então você deve ter se perguntado que tipo de unidade de fornecimento de energia (PSU) você precisa.

Dependendo do sistema que você está construindo e dos componentes que você está incluindo, há algumas complexidades em torno de coisas como quanta energia você vai precisar e até mesmo os cabos que você pode precisar.

Estamos aqui para ajudar com uma explicação sobre todas as coisas que você precisa saber antes de começar. É importante acertar isso, pois a PSU é o coração pulsante de sua máquina e errar pode ser catastrófico. Mas não se preocupe, pois as coisas logo ficarão claras.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De quanta energia você precisa?

squirrel_widget_177018

Um problema comum com o qual as pessoas se deparam quando constroem um PC é saber de quanta energia precisarão. As unidades de fornecimento de energia são vendidas com base na potência que elas podem fornecer. Quanto mais componentes você estiver usando, mais energia você precisará para alimentar seu sistema.

Se você estiver usando componentes high-end como as mais recentes CPUs e placas gráficas, então você provavelmente precisará ainda mais energia do que uma máquina de menor orçamento ou de médio alcance precisaria.

Então você pode simplesmente pensar que comprar a maior PSU é seu melhor curso de ação, mas isso nem sempre é o caso, pois é um desperdício, tanto em termos de dinheiro gasto quanto de energia utilizada. Além disso, pode também causar problemas com o caso que você escolheu.

Por outro lado, também poderia ser tentador economizar dinheiro comprando uma PSU mais barata. A escumação também pode ser um problema, pois um fornecimento de energia de baixa qualidade pode potencialmente diminuir, aumentar ou simplesmente destruir todo o seu PC.

Então, como você sabe qual PSU você deve comprar?

Comece por calcular a potência

A coisa mais fácil a fazer é começar por calcular quanta voltagem você precisará para alimentar adequadamente seu PC. Isto é realmente mais fácil do que você imagina.

Há uma calculadora de fonte de alimentação que você pode usar para calcular a quantidade de potência que você precisa com base nos componentes que está usando.

Use esta ferramenta simplesmente inserindo todos os diferentes componentes que você está incluindo em sua construção. Recomendamos fazer isto antes mesmo de começar a comprar peças para que você possa calcular o que precisa com antecedência. Se você tiver uma lista de peças em mente, então esta ferramenta é ótima para resolver suas necessidades.

Também é útil para garantir que você não compre uma PSU que não atenda às necessidades de seu sistema e assim evitar problemas que poderiam acontecer se você comprasse simplesmente com base no preço.

Passe pela ferramenta e insira todas as coisas que você precisa e depois veja o que ela recomenda.

E quanto ao seu caso?

squirrel_widget_6418385

Alguns casos exigem um tipo diferente de unidade de fornecimento de energia. Você verá que os casos de fator de forma pequeno muitas vezes precisam de uma PSU de fator de forma pequeno para corresponder.

Você pode ver que Mini-ITX, Micro-ATX e até mesmo algumas caixas ATX de torre média precisam de uma PSU menor. É importante verificar as especificações de seu caso antes de comprá-lo ou a PSU que você precisará para alimentar seu computador para garantir que ambos trabalhem confortavelmente um com o outro.

Alguns estojos menores precisam de uma PSU SFX, pois são menores e não ocupam tanto espaço, mas ainda assim são capazes de fornecer ponche suficiente para seu sistema. No entanto, vale a pena notar que muitas vezes não é possível obter uma unidade de alimentação de alta potência no projeto do fator de forma pequeno. Portanto, não espere encher um sistema de jogo high-end dentro de uma caixa minúscula.

Da mesma forma, as unidades de fonte de alimentação maiores de 1.000 watts e superiores são freqüentemente maiores em tamanho e podem não caber em todas as caixas. Mesmo algumas caixas de torre média podem ter problemas com algumas das fontes de alimentação maiores. Portanto, é importante verificar as especificações da caixa de sua preferência antes de se comprometer com as várias partes.

Requisitos da Série Nvidia GeForce RTX 40

Com o lançamento das placas gráficas da série RTX 40 da Nvidia surgiu uma nova série de requisitos de potência que parecem complexos no início.

A boa notícia é que, na maioria das vezes, você não precisa se preocupar se estiver comprando as últimas placas gráficas da Nvidia. Fontes de alimentação mais antigas ainda funcionarão com as GPUs RTX série 40, assumindo que elas tenham potência suficiente para atingir as recomendações.

No entanto, há algumas coisas a ter em mente:

A Nvidia GeForce RTX 4090 requer uma TGP de 450 watts (potência gráfica total), o que significa que você precisa de pelo menos uma PSU de 850 watts (mais se você tiver muitos componentes)

A Nvidia GeForce RTX 4080 requer uma TGP de 320 watts, o que significa que você precisa de uma PSU mínima de 750 watts

Além de aumentar a potência, estas novas placas gráficas também requerem conexões de energia ligeiramente diferentes para sua PSU.

Há um novo adaptador incluído com cada nova GPU que lhe permitirá conectar-se à sua unidade de alimentação atual usando conectores PCIe de 8 pinos existentes.

A razão para isto é que a Nvidia está adotando o novo conector de alimentação PCIe 5.0 (12VHPWR) em suas GPUs. No futuro, isto significa que você poderá adquirir uma fonte de alimentação ATX 3.0. Isso terá uma conexão dedicada PCIe Gen 5, para que você possa obter um único cabo para conectar da PSU à GPU.

A MSI é uma das primeiras empresas a revelar uma destas PSUs PCIe Gen 5 compatível, mas ainda não são comuns.

Entretanto, o adaptador padrão é um pouco confuso, pois requer três ou quatro cabos de energia PCIe de 8 pinos para se conectar da PSU ao adaptador e depois à placa gráfica.

Nvidia tem um explicador sobre isto aqui que vai um pouco mais fundo, assim como este prático diagrama:

Nvidia também afirma que:

"As fontes de alimentação normalmente fornecem apenas conectores PCIe de até 2x 8 pinos por cabo de saída". RTX 4090 e RTX 4080 16GB requerem pelo menos conectores PCIe 3x 8 pinos ou um conector PCIe Gen 5 de 450W ou maior".

Cabos alternativos

Se você não gosta do visual dos adaptadores oficiais da Nvidia, há algumas alternativas. Corsair tem um Cabo de Energia 600W PCIe 5.0 12VHPWR Tipo-4 PSU que pode ser usado em seu lugar. Este foi projetado para funcionar com todas as PSUs Corsair Type-4 e permite que você conecte às placas gráficas Nvidia RTX série 40 de uma maneira muito mais limpa.

Se você não tiver certeza de que a Corsair também tem uma tabela de compatibilidade para que você possa verificar se os cabos e a PSU escolhidos funcionarão bem em conjunto.

Escrito por Adrian Willings.