Cadeiras Nobres lançam duas novas cadeiras de jogo Hero ST

(Pocket-lint) - O fabricante de cadeiras para jogos Premium, Noblechairs, está de volta com duas novas adições à sua linha de cadeiras de escritório com sopa.

Chamada de série Hero ST, os novos modelos estão intimamente relacionados com a cadeira Hero mais vendida da marca, embora com um recorte considerável abaixo do encosto de cabeça.

Ousamos dizer que é principalmente uma escolha estética, mas a Noblechairs afirma que também facilita uma melhor circulação de ar.

Os fãs da Noblechairs de olhos fechados podem já ter visto este design antes, ele foi lançado como um modelo exclusivo da Black Friday em 2020 e também utilizado como o chassi da colaboração da Star Wars Stormtrooper edition.

Agora, porém, ele se junta à linha principal da marca e traz consigo todas as características de ponta que viemos a esperar da Noblechairs.

Isto inclui suporte lombar ajustável, apoios de braço 4D, um mecanismo de balanço e a habitual reclinabilidade e ajuste de altura.

O Noblechairs Hero ST está disponível como a Black Edition, que vem com estofamento em couro sintético de PU preto, ou a TX Edition, que vem com um tecido respirável em antracite com encosto de flecha.

Ambos os modelos suportam até 150 kg (330 lbs) de peso e podem reclinar-se em ângulos de até 125 graus.

As cadeiras estão disponíveis para compra a partir de hoje, a Hero ST Black Edition por £449,99 / 469,90 / $619,00, enquanto a Hero ST TX Edition vai por £419,99 / 419,90 / $549,00.

Escrito por Luke Baker.