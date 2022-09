Conheça o Corsair K100 Air, o teclado mais fino do Corsair até o momento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Corsair revelou seu mais recente teclado emblemático. Um conjunto de teclado ultra-fino de alto desempenho para proporcionar uma experiência premium, não importa o que você esteja fazendo.

O Corsair K100 Air é um teclado de jogo mecânico que foi emagrecido sem compromisso. Todos os destaques habituais estão presentes, incluindo uma elegante estrutura de alumínio escovado, iluminação RGB satisfatória e muito mais. Mas o K100 Air se destaca dos outros teclados da Corsair graças a uma estética minimalista e um corpo ultrafino de apenas 11 mm em seu ponto mais estreito.

-

É certamente uma grande mudança em relação ao carro-chefe anterior, o Corsair K100 RGB, que foi lançado por volta desta época do ano em 2020. Esse teclado ostentava alguns interruptores óptico-mecânicos de chave OPX e especificações sérias, incluindo 4.000Hz hyper-polling e 4.000Hz scanning de chave.

Agora o foco está em um design limpo e uma experiência satisfatória. O K100 Air é um teclado sem fio premium que oferece tanto uma conexão sem fio ultra-rápida de 2,4GHz via Slipstream sem fio e Bluetooth de baixa latência, como também um modo com fio.

Corsair diz que no modo com fio você pode aproveitar ao máximo a hyper-polling de 8.000Hz enquanto no modo sem fio você pode obter até 200 horas de vida útil da bateria com o RGB desligado ou 50 horas com ele ligado.

Desta vez, porém, não há interruptores óticos. Em vez disso, a Corsair optou por interruptores mecânicos Cherry MX Ultra Low Profiles para o K100 Air. Estes são interruptores táteis que prometem um feedback satisfatório e toques de tecla confiáveis. Uma combinação perfeita tanto para uso em jogos quanto para produtividade.

Como outras bandeiras da Corsair, o K100 Air está preparado para agradar também em outras áreas. Você pode personalizá-lo com até 20 camadas de iluminação RGB, usar a memória de bordo para armazenar até 50 perfis de macros e aproveitar ao máximo as quatro teclas macro dedicadas também.

Ainda não há notícias sobre preços, o Corsair K100 Air estará disponível para compra a partir de 4 de outubro. Vá até o site oficial para saber mais e inscreva-se para atualizações.

Escrito por Adrian Willings.