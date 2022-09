Como escolher um interruptor de teclado mecânico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Teclados mecânicos são coisas maravilhosas, especialmente se, como nós, você passa muito do seu dia digitando. Se você vem de um teclado portátil bidimensional, prepare-se para ser impressionado, nada bate a sensação tátil e o som de um teclado de qualidade.

A decisão de mudar para um teclado mecânico é fácil, quer você seja um jogador ou um romancista, vale sempre a pena ter um conjunto de teclas de qualidade para martelar. Entretanto, uma vez que você decidiu investir, ainda há muitas decisões a serem tomadas.

-

Para algumas pessoas, os teclados mecânicos são um enorme hobby que vem completo com linguagem esotérica, piadas internas e cartões de crédito com o limite máximo. Para o resto de nós, pode ser intimidante começar.

Não se preocupe, estamos aqui para ajudar em uma das decisões mais importantes que um novato em teclados mecânicos tem que tomar: qual botão escolher.

No mais básico dos termos, pressionar uma tecla em seu teclado ativa um interruptor, que envia um sinal para seu computador para que ele saiba o que você pressionou. Diferentes tipos de interruptores têm diferentes sensações para eles, de modo que os teclados mecânicos estão freqüentemente disponíveis com uma variedade de opções para atender aos diferentes gostos dos usuários.

Idealmente, você vai querer experimentar alguns interruptores na vida real para ver como eles se sentem. Se você tiver a sorte de morar perto de uma loja que vende periféricos para jogos, então eles podem ter alguns em exposição que você pode experimentar. Caso contrário, você poderia investir em um testador de interruptores, que é essencialmente um teclado falso com uma variedade de interruptores para que você experimente.

squirrel_widget_12855317

Há três tipos principais de design de interruptor que você encontrará:

Linear: Estes interruptores normalmente requerem a mesma força de pressão até o fim e são o tipo mais comum que você encontrará nos teclados de jogos. O interruptor aciona em algum lugar ao longo da viagem da chave, mas você não será capaz de sentir onde isso acontece. Ele dá uma sensação suave, leve e é ótimo para acionamento rápido - do tipo que você vai querer quando estiver jogando jogos de PC.

Clicky: Um interruptor clicável, sem surpresas, faz um som de clique quando pressionado. Há uma batida distinta no curso da tecla, seguida por um clique que permite saber exatamente quando o teclado registrou seu toque de tecla. Os interruptores com cliques são uma situação de amor ou ódio. Se você trabalha em um escritório, você provavelmente vai querer evitá-los, pois eles podem enlouquecer seus colegas de trabalho. No entanto, há algo extremamente satisfatório e semelhante a uma máquina de escrever sobre o uso deles.

Tátil: Um interruptor tátil fica em algum lugar no meio do linear e do clicky. Você recebe o mesmo choque que um interruptor com cliques, mas sem o clique. Muitas vezes ainda são mais ruidosos do que um interruptor linear, mas menos do que um interruptor com um clique. Estes são os nossos interruptores favoritos, mas se você gosta da sensação ou não, tudo depende do indivíduo.

Os interruptores chave são mais freqüentemente referidos como a cor da haste dos interruptores, o que torna as coisas ainda mais confusas para os recém-chegados, no entanto, uma vez que você se concentra, é bastante fácil de entender.

O esquema de cores normalmente segue as convenções da Cherry, já que a marca é uma das mais antigas do espaço. Aqui estão as opções mais comuns que você vai encontrar:

Os interruptores vermelhos são o interruptor linear mais comum, são bastante silenciosos e extremamente comuns em teclados de jogos. São populares por sua resposta rápida e suavidade de toque. Nos teclados Razer, estes interruptores são amarelos.

Os interruptores azuis são o tipo mais comum de interruptor com cliques, oferecendo uma sensação de máquina de escrever alta e orgulhosa. Eles são um dos tipos de interruptor mais excitantes para aqueles que vêm de um teclado de cúpula de borracha barato, mas o barulho pode ser um pouco grande se você estiver trabalhando ao redor de outros. A versão da Razer deste é um interruptor verde.

Os interruptores marrons são uma opção tátil popular, oferecendo um pouco da sensação azul do interruptor, mas criando menos ruído no processo. Muitos datilógrafos acham que estes são um perfeito meio-termo entre os interruptores azuis e vermelhos. A Razer chama isto de interruptor laranja.

Os interruptores pretos são lineares e se comportam muito como os vermelhos, mas requerem mais força para acionar. Se você for particularmente pesado, pode gostar destes, mas provavelmente são os menos populares entre os tipos de interruptores comuns.

Os interruptores Silver são frequentemente chamados de "Speed Silver" e todos eles são sobre tempos de resposta rápidos. Destinados principalmente aos jogadores, os interruptores prateados são uma opção linear não-clique com um ponto de ativação mais alto e menos resistente.

Esses são os tipos de interruptor padrão explicados, mas a diversão não tem que terminar aí. Existem todos os tipos de interruptores exóticos para aqueles que desejam algo um pouco mais único. Há demasiados tipos para mencionar tudo, mas delineamos algumas das opções mais populares abaixo.

Os interruptores Topre têm um desenho capacitivo eletrostático único que está em algum lugar entre um interruptor mecânico e uma cúpula de borracha. São normalmente interruptores táteis, com um choque mais pronunciado do que o de um Cherry MX marrom. Estes interruptores são famosos pelo som "batido" satisfatório que produzem e são encontrados em teclados da RealForce, HHKB e, ocasionalmente, Cooler Master.

Foram usados interruptores de mola de fivela no icônico teclado IBM Modelo M, o que é responsável pelo layout que é encontrado na grande maioria dos teclados que você pode encontrar hoje. Os interruptores de mola com fivela utilizam, talvez sem surpresas, uma mola que se fende quando a tecla é pressionada. Ela cria um ruído incrivelmente satisfatório mas leva muito tempo para registrar golpes repetidos, tornando-a imprópria para jogos sérios.

Os interruptores ópticos, por outro lado, têm tudo a ver com o desempenho dos jogos. Eles usam sensores óticos para registrar a profundidade da tecla, o que significa que você pode usar cada tecla como um controle sensível à pressão, assim como os gatilhos analógicos em um controlador Xbox. Se você já quis usar seu teclado para jogar jogos de corrida, estes são os interruptores para você.

Infelizmente, essa é uma pergunta que só você pode responder. Todos têm preferências diferentes, tanto com a maneira como seu teclado soa e sente. Por exemplo, gostamos de jogar nos interruptores marrons Cherry MX, enquanto a maioria das pessoas o guiaria para os interruptores vermelhos ou prateados para esse fim.

Você pode ter uma boa idéia básica do que esperar das descrições acima, e esperamos que isso ajude a reduzir o que pode funcionar melhor para suas necessidades. No final do dia, no entanto, tudo tem a ver com a sensação e a única maneira de avaliar isso é tentar um pouco por si mesmo.

Enquanto isso, você pode querer conferir nossos guias que cobrem os melhores teclados ao redor, bem como os melhores teclados de jogos em que você pode colocar suas mãos.

Escrito por Luke Baker.